【志村健病逝】5億求娶女主播　與AV女優傳緋聞　風流卻終身未婚

70歲的志村健風流一生，卻終身未婚。他多年來只談戀愛，雖然有想成家的念頭，但與女友們總是有緣無份。他曾與石野陽子、優香、AV女優朝美穗香（Mihiro）和前主播加藤綾子等美女傳過緋聞，可惜感情世界最後依舊是一場空。

曾與年齡相差32歲AV女優Mihiro傳緋聞震驚日本娛樂界（點圖放大瀏覽）：

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志村健曾在節目中提到曾有位論及婚嫁的前女友，對方小他13歲，雙方透過工作認識。當時他正因為綜藝節目走紅，因為有意結婚，也見過女方家長。不過最後雙方分手，這段情也成為了35年前的往事。

外傳他在追求加藤綾子時，毫不猶豫送出Benz名車，並祭出5億日圓的天價聘金，加上婚後每個月500萬元日圓的生活費，希望加藤點頭嫁。小他34歲的加藤綾子面對如此優厚的求婚條件卻未首肯，兩人最終也分道揚鑣。

志村健一直沒有放棄成家的念頭，他去年在節目上坦言，自己平均每3年換一任女友，多數都是以結婚為前提交往、同居，也很想要生個孩子，因為他認為「沒有小孩的話，我不就沒有存在的價值了嗎？」。

他不想當單身王老五，直言都已經這把年紀，真的很討厭自己一個人獨處。因此雖然已經一把年紀，還是會用貼圖、訊息撩妹，開心享受戀愛的感覺。

形象深入民心 日本搞笑界的巨匠志村健（點圖了解更多）：

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