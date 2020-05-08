土耳其解封前夕驚現綿羊大軍佔領街道　安全島草皮上開餐

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創土耳其，全國累計確診病例已超過12萬人，不過最近疫情持續趨緩，在土耳其解封前夕，卻出現成千上萬隻綿羊走上街頭，佔領城市街道，壯觀畫面全都被拍下，影片曝光後不到一天就超過500萬人觀看。

有當地記者拍下綿羊大軍佔領街道的影像：

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根據《紐約郵報》報道，土耳其北部黑海沿岸城市薩姆松（Samsun）的街道上2日晚間出現了驚人景象，數百隻綿羊趁著封城路上空無一人時，攻佔了城市的街道，影片中可以聽到綿羊的叫聲此起彼落，也可以看到許多綿羊走到馬路分隔島的草皮上，就開始吃起草。

整群綿羊佔領城市的景象，都被土耳其當地記者索伊盧（Ragip Soylu）拍下並上傳到推特，短短11秒的影片目前已吸引了超過640萬人觀看。

有人留言表示「至少城市裡的人們沒有睡不着的困擾，因為可以數羊」、「牠們是來幫助城市中的人睡覺」、「土耳其是對動物最友好的國家之一」。

Flock of sheep invades Turkey’s city of Samsun last night during the coronavirus lockdown 🐑 pic.twitter.com/Wmf4pKEGPM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 3, 2020

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】