阿根廷男為兩旅途中收養狗狗甘被困秘魯40天　情願踩單車也不離棄

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一名阿根廷人士到秘魯旅遊時，剛好遇上新冠肺炎疫情，秘魯政府下緊急封鎖令而無法返國，加上他堅持將旅途中收留的兩隻比特犬一起帶回，因此花了40天的時間靠著雙腳和騎自行車抵達利馬等待救援，過程雖艱辛但忠犬也是不離不棄的一路跟隨。

根據「elcomercio」報道，這名33歲的阿根廷男子名叫格雷夫（Michael Graef），他在新冠肺炎大流行開始之前就開始了南美之旅，在穿越哥倫比亞和厄瓜多爾的途中收養了2隻比特犬，分別是向委內瑞拉人買的查莫（Chamo）及之後收養的尼洛（Nilo），為了與牠們一同回家，而靠著雙腳和騎自行車走過秘魯廣大國土抵達秘魯首都利馬，並在阿根廷駐利馬大使館附近搭帳篷度過數夜，由於航班不接受寵物搭乘，因此正在等待能載寵物的人道班機帶他們回到阿根廷。

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格雷夫表示，這一路上其實是相當的辛苦，甚至隔離期間還遇上食物短缺等問題，當時的情況可是相當的危急。雖然過程相當艱辛，但2隻比特犬也是不離不棄的一路跟隨，因此格雷夫也相當的堅持不論飛行或步行都要和寵物一起走。

秘魯是僅次於巴西的拉丁美洲第二大受災最嚴重的國家，新冠肺炎已造成該國近28萬人染疫，超過9300人死亡。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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