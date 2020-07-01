日本鬼屋奇招求存　首創自駕地獄遊　安坐車中享受恐怖惡靈圍攻

日本以各式恐怖鬼屋聞名，然而在新冠肺炎疫情衝擊之下，傳統鬼屋密閉、擁擠的空間自然減少遊客光顧，因此日本鬼屋設計公司Kowagarasetai團隊首創「不用下車的自駕鬼屋停車場」，遊客只要待在車上也能享受嚇到飆汗的恐怖體驗。

綜合媒體報道，為因應新冠肺炎疫情，日本鬼屋設計公司Kowagarasetai團隊創造全球首家「自駕鬼屋停車場」。

這間位於東京港區東麻布的鬼停車場提供特殊鬼屋體驗，當遊客們將車子停在停車場內，他們只能待在車上，打開收音機聆聽恐怖故事，當大家專注在故事中，車身開始被不知名的恐怖生物拍打而留下血掌印，車窗外也會出現殭屍、全身是血的冤鬼等，被限制在車內的遊客嚇得大聲尖叫（點圖放大瀏覽）：

+ 6 + 5 + 4

現年25歲的製作人岩名謙太表示，日本專家警告在密閉空間、擁擠和緊密接觸的環境中容易傳播病毒，「傳統風格的鬼屋因此失去大約80%的遊客」，所以他們創造出新型態的恐怖鬼屋，「開車進入鬼屋，遊客被限制在車裡，這使他們更加恐懼」。

根據Kowagarasetai官網顯示，猛鬼停車場強調「這是一個安全又可靠！預防新冠病毒的鬼屋」，所有的表演都在車外進行，遊客不用擔心與工作人員接觸，並且在表演結束後，工作人員還會用酒精替汽車進行消毒。

【相關新聞】猛過伊藤潤二恐怖漫畫 遊客誤闖日本滋賀縣「稻草人村」被嚇壞（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【相關圖輯】賣獅子抓破的牛仔褲、河狸咬過的杯墊……北海道動物園奇招求存（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 38 + 37 + 36

延伸閱讀：

性感網紅補選東京都議會議員 口罩當胸罩拍文宣

買特斯拉遇網路當機 德男「自然反應」差點噴飛4000萬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】