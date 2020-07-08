普京印記空前鮮明　俄羅斯身份卻依舊未明

1999年12月31日，年僅47歲的普京（Vladimir Putin）自葉利欽（Boris Yeltsin）手中接下總統權柄，彼時的俄羅斯尚未擺脱蘇聯解體陰影，國內寡頭橫行、經濟低迷，車臣等邊疆區更是騷亂不斷。20年過後，普京穩定內政、收復克里米亞、進軍敘北，並讓自己成了俄羅斯的代名詞，坊間甚至有句穿鑿附會的普氏名言流傳：「給我20年，還你一個偉大俄羅斯」，足見其政治魅力。

然而世上沒有永恒的寶座，普京長年位處權力核心，卻始終要受憲法規範的任期限制。今年1月15日，這位強人拋出修憲議題，意在替連任困境解套之餘，改革俄羅斯「強總統、弱總理、弱議會」的弊病，並替俄國未來規劃方向與藍圖。如今公投以78.06%的得票率通過，普京得償所願。但所謂的「偉大俄羅斯」之夢，也藉由這次公投，暴露出幾番割捨的悲涼。

2020年7月1日星期三，俄羅斯總統普京抵達莫斯科的一個投票站參加投票。（AP）

提升俄語地位

在制度層面外，修憲條文中有項變動格外引人注目，那便是將「俄語」提高到了聯邦官方語言、立國之語的地位。上述短短几字的更動，其實意味深遠，暗藏了對蘇聯崩解後、葉利欽以降的俄羅斯一代，進行公民身份再塑的力道。

根據2010年官方公布的人口普查數據（最近一次將於2020年10月舉行），在俄羅斯的1.44億人口中，俄羅斯人高達1.1億，佔總人口的77.7%，其餘則有193個登記在案的少數民族。少數民族的識別標準為共同語言、地域、文化與經濟生活，尤其是蘇聯崩解後，階級話語褪去，宗教話語復興，俄國的藏傳佛教與伊斯蘭因而迎來了久違的精神解封，截至2010年，俄羅斯已有超過1,640萬的穆斯林人口。

而在俄羅斯廣袤國土上使用的277種語言中，俄語可謂行遍天下，約有高達99.49%的公民會在日常生活中使用此語，俄文也由此成了各民族間的主體根基。普京此次修憲，便是基於上述現實而生的身份政策。

俄羅斯是以俄語為主的多民族國度，現任國防部長紹伊谷（Sergey Shoygu）便出身圖瓦族。（Reuters）。

回顧蘇聯剛崩解時，「俄羅斯」的角色尚在一片模糊的尷尬中，起初葉利欽以「俄羅斯國家公民」（Россияне，rossiyane）一詞稱呼人民，為的是在多民族國家內求取某種政治正確，以帶有法律色彩的中立詞彙，不分種族地團結俄羅斯公民。

然而面對近年高漲的俄羅斯民族主義，克里姆林宮不得不有所回應，以在修憲中提升俄語地位之舉，為國內的民族問題尋出路。首先，此一條文確立了「俄羅斯人」（Русские，russkiye）的聯邦主導群體地位，同時又暗示「俄羅斯人」不該是種族或遺傳上的狹隘概念，所有以俄文為母語、在俄羅斯文化中成長之人，皆可成為「俄羅斯人」。如此一來，新憲法既肯定了俄語作為國家語言、文化建構的主力，也隱含了對少數族裔的俄化吸引力。

然而對強硬派的俄羅斯民族主義者而言，普京此舉既不強調俄羅斯血統地位，又對民族邊界輕描淡寫，簡直與投降無異；而在某些等少數民族眼中，其認為政府意在挑唆下一代背棄傳統文化、踏上俄化進程，故也不甚滿意。儘管如此，此一條文仍獲得了多數支持，不失為後蘇聯時代的折衷之道。

而由歷史視角觀之，俄語地位的提升，實是新時代俄羅斯身份之爭的妥協腳註。

從「俄羅斯公民」到「俄羅斯人」，普京欲走一條與葉利欽不同的俄羅斯身份路。（Reuters）

新的俄羅斯身份

1991年的蘇聯解體，形同是場世界規模的強制都更。在西方陣營眼中，這是歷史的勝利與終結，但對原本居住在蘇聯境內的各色人種而言，這場地緣災難則預示了身份的崩裂與毀滅。馬列主義圭臬地位不再，階級話語喪失主導權，過去蘇聯強行封印的民族問題轟然炸裂，俄國心靈上的認同危機也逐漸浮現。

首先，強調「東正教斯拉夫身份」的斯拉夫主義（Slavophilism）受到挫敗，其本在俄國知識界佔有一席之地，但蘇聯崩解後，本就與俄不睦的波蘭愈發疏離，烏克蘭更在近年明顯倒向北約與西方陣營，讓俄國遭遇了來自斯拉夫同胞的雙重背刺，泛民族身份因而失語。

此外，本在蘇聯崩解後再起的歐亞主義（Eurasianism）或可成為新一代俄羅斯認同的調合者，但如今也在某種程度上遭遇打擊。在歐亞主義的視域內，俄羅斯是不同於歐洲與亞洲的特殊世界，既有斯拉夫民族文化，又有東方的圖蘭人足迹，應稱為「歐亞洲」；而面對俄羅斯曾經歷的拜占庭與蒙古-韃靼統治，歐亞主義者視此二元性為認同的主體來源，即俄國既是拜占庭的傳人，也是成吉思汗的繼承者。

2014年克里米亞危機後，俄烏關係惡化得更厲害。圖為普京出席2019年克里米亞大橋鐵路開通典禮之景。（AP）

上述說法恰如俄國的紫紅甜菜，具果腹的實用性，也有色彩的炫目感。其實用之處在於，歐亞主義將俄羅斯描繪為歐亞帝國，隱含着對高加索、亞洲、尤其是遠東地區的領土主張，也意在壓制各地高漲的地區民族主義；炫目處則立基於當今俄國的政經衰弱，以曾令西方聞風喪膽的蒙古大軍為喻，勾勒俄羅斯的帝國藍圖，恫嚇西方勿過度落井下石，以免引來俄國的日後反撲。

這種歐亞共生的想象，與強烈的國家主義、反歐洲中心思維相交織，迸發出俄羅斯再偉大的幻夢，但到頭來仍難逃現實嘲諷。首先，蘇聯的跨種族帝國身份已少有人銘記，如今的俄羅斯人多視中亞五國穆斯林為外國人，而非前蘇聯大家庭的「浪子」，在北高加索地區，車臣與達吉斯坦等地至今仍時有暴力衝突，就連韃靼人也與俄羅斯人呈現緊張的文化關係。歐亞主義的理想呼籲，至今仍無法超克某些民族情緒的高牆。

此外，當今俄羅斯社會雖有一定程度的反西方情緒，但大城居民的生活習慣、思維方式大多歐化，此也明顯與歐亞主義提出的「歐亞洲」構想有所分歧，再對照俄羅斯人對國內少數民族的歧視，現實發展顯然隱有「歐亞撕裂俄羅斯」之態。

北高加索曾爆發嚴重的分離主義衝突，圖為2002年莫斯科劇院受車臣恐怖分子挾持，特種部隊攻堅後的畫面。（Getty）

此次修憲所標舉的俄語文化民族主義，為的便是在斯拉夫主義、歐亞主義外另闢蹊徑，望能解決蘇聯崩解以降的俄羅斯民族與身份問題。此外，俄語地位的提升，也符合普京上任後提出的俄語世界（Russian World）政策，即克里姆林宮將不斷擴張俄國的對外影響力，特別是過往由蘇聯領導的後俄語地區。換句話說，在憲法中引入對俄羅斯身份的新詮，既有國內需要，也與外交戰略相配。

想當年，蘇聯甫崩解，尚有不少人認為這只是暫時現象，紅色帝國終將復歸。然而多年過去了，俄羅斯的產業結構停滯不前，除了依賴天然資源外，便是仰仗蘇聯時期留下的工業基礎；而在歷史定位上，俄國雖紀念着蘇聯的二戰戰功，卻無法完整繼承蘇聯以降的歷史主體，空虛的錯位因而成了民族衝突的絕佳土壤。

對俄國而言，蘇聯就像一張撕開的書頁，無法盡然翻篇。但正如「俄羅斯人」不盡然等於「蘇聯人」般，普京的20年統治確實令俄國的民族榮光回温，但蘇聯的輝煌，終究要像靜靜的頓河，悄然之間，一去不復返。