俄羅斯公投通過修憲　延續普京時代以外還有什麼改變？

俄羅斯為期一周的修憲公投結束。根據官方7月2日公布的結果，77.92%選票支持修憲。外界將公投視為總統普京（Vladimir Putin）延續統治至2036年的一步，但其實修憲內容還牽涉同性婚姻等其他方面。

普京任期歸零 或執政至2036年

修憲方案容許現任或前任總統參選總統，不論以往出任的任期，為普京延續執政鋪路。自1999年開始擔任總統或總理的普京目前任期2024年屆滿，將可以再參選總統，出任兩屆合共12年的任期。

禁止同性婚姻 提倡保守價值

政府透過修憲將婚姻定義為一男一女的結合，並寫進俄羅斯的基本法，意味排除同性婚姻。修訂另外還將「信仰上帝」的字眼寫進憲法。雖然大部份俄羅斯人是東正教徒，但官方不設國教。普京一直為自己塑造出捍衛傳統價值的形象，並透過提倡反西方和保守思想動員支持。

政制結構改革 權力下放國會

修憲方案提出將俄羅斯憲法置於國際條約和其他法案之先。有專家認為，修訂內容是針對歐洲人權法院。俄羅斯牽涉眾多個案，因為違反公民權利而積累的罰款達數以百萬計歐元。

修訂加強克里姆林宮的權力，總統對法院和檢控工作有更大發言權，而國會則有權委任總理。另外禁止俄羅斯割讓領土給其他國家，被指是回應克里米亞（Crimea）問題。其他經濟改革包括根據通脹調整退休金以及最低工資保障。