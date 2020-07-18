研究指男士AV看愈多愈易不舉　每日睇10分鐘增性障礙風險

每日郵報與太陽報報導，一項新發表的大型研究認為，看大量A片的男人有增加性功能障礙的風險，在和伴侶發生性行為時會難以勃起；原因歸咎於成人影片唾手可得，男性收看後敏感度降低，導致「提槍上陣」時容易不舉。

這項研究調查3267名16歲以上的丹麥和比利時人，比對他們看A片的習慣與自慰及性生活。結果發現35%受訪者坦承，觀看其他人發生性行為的影片，比自己發生性行為更刺激。另外，九成受訪者有時單獨看A片，會直接快轉到最色情的段落，自慰頻率也同時上升。

研究還發現，每天花10分鐘看A片，就會增加性功能障礙的風險。受訪者每周平均約花70分鐘看A片，並進行5至15分鐘自慰。有些人看A片時間比其他人「多非常多」，2.2%受訪者就承認每周花超過7小時看A片。

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論文第一作者、比利時安特衛普大學教授德溫（Gunter de Win）表示，「難以跟伴侶發生性行為和花時間看A片的關係非常高」，「看A片習慣無疑定義我們對性的看法」，「只有65%受訪男性覺得，跟伴侶發生性行為要比看A片更刺激。」

德溫教授還指出，20%受訪者覺得他們需要看更激烈的A片，才能獲得與上次相同的刺激感。「我們相信性功能障礙與A片引發的勃起不能有關。」此外，相對於2016年另一份研究指出，平均約14%的40歲以下受訪者苦於性功能障礙，這一份研究則發現23%的35歲以下受訪者有某種程度性功能障礙，比研究團隊原先預期要高。

約自2007年起，上網看A片愈來愈容易，使用度也急速上升，但研究這對性功能所造成的影響卻不多。德溫教授的研究聚焦於前一個月發生過性行為的受訪者，以建立他們和A片影響的連結，「這項研究設計目的是深入剖析A片和性功能障礙的任何關係，考慮到樣本夠大，我們對結果有信心。」

德溫教授表示，接下來準備研究哪一個因素導致性功能障礙，並針對A片對女性影響進行類似研究，「我們同時相信，治療性功能障礙的醫生應詢問患者看A片的習慣。」

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