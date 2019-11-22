勃起功能障礙及前列腺問題　男士不易開口3大常見疾病

每年十一月都有全球性慈善活動「鬍子月」（Movember），旨於呼籲大眾多關注男士健康，包括前列腺疾病、泌尿及生殖系統問題及男性抑鬱症等。不少人對男士仍抱有傳統刻板印象，認為男人不應因小病小痛而示弱，其實人人都有患病的時候，男士們不應諱疾忌醫，以免危害健康！ 許多男士常見疾病都出現在泌尿系統和生殖系統，那實際有哪些問題是較為普遍？以下有泌尿外科專科醫生林建文撰文，為家解說三種男士不得不注意的健康問題。 撰文：泌尿外科專科醫生林建文

「十一鬍子月」在2004年於澳洲墨爾本開始發起，呼籲於每年的11月都不剃鬍子，期望藉此提高社會各界對男性身心健康問題的關注。（Scott Webb/unsplash）

泌尿系統包括腎臟、輸尿管、膀胱、前列腺及尿道，但泌尿科醫生不只醫治排尿相關的問題，男士生殖系統都關泌尿科醫生事！不過由於泌尿系統及生殖系統問題可大可小，有機會嚴重影響日常生活，所以男士遇上相關問題切忌因「怕醜」而不求醫。以下分享三個十分普遍、男士需要注意的問題。

A. 腎結石

何謂腎結石？（按圖了解）：

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腎結石可致無預警劇痛

腎結石是由身體的代謝廢物所組成，常見成份包括鈣、磷、鈉、草酸等。一般小於5毫米的結石可經尿液自然排出，但體積太大的結石可能會在接連腎臟與輸尿管的結合處造成阻塞，甚或卡在輸尿管，令泌尿道肌肉受刺激而痙攣蠕動，造成毫無預警、劇烈的腰腹部絞痛，痛楚程度可與分娩和斷骨同級！

由於排出腎石的整個過程可以長達三至四個星期，所以如果患者剛巧在外旅行，足以摧毁整個行程的興緻，另外，嚴重的結石急性阻塞更可以引致嚴重感染、敗血症及急性腎衰竭等，危及生命！傳統上，中、老年人較易出現腎結石，但隨著港人飲食習慣越來越西化，有不少二十來歲的年輕人也機會有腎石。

要減低出現腎結石的風險，可靠改善日常生活習慣入手，當中最重要的是以下兩點：

1. 留意體內水份平衡

排尿量少會導致體內尿液濃度變高，令代謝廢物大量於腎臟積聚，繼而形成腎結石。排尿量少的主因是身體水分少，因此飲水不足是重要因素之一，另外長期大量留汗亦會令身體水分大量經由汗液排出，使尿液濃度增加，因此在戶外或酷熱環境工作的人士，應更需注意補充水份。

身體水分不足易令代謝廢物積聚腎臟，並成為腎結石，因此應加強補充水分，如多飲水。（Jana Sabeth/unsplash）

2. 控制食物中的鈉攝取

身體吸收多餘的鈉會經尿液排出，令尿液的鈉濃度變高，會更容易與其他礦物結晶形成結石，因此應盡量減少在飲食中攝取的鈉。根據食物安全中心，日常生活常見的高鈉食品包括食鹽、加工食物、味精、涼果等。

B. 排尿問題

馬上了解男士排尿問題（按圖）：

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不同年齡的男士都有可能出現各種不同的排尿問題，當中可包括排尿不順暢、無法忍尿、尿頻或尿流弱等。造成以上問題的成因有很多種，以年長人士來說，較大可能是出現前列線增生；至於相對年輕的男士，則可能是膀胱過度活躍症。

膀胱過度活躍症 V.S. 前列腺增生

膀胱過度活躍症即膀胱過分敏感，明確成因暫時未知，但有說是與生活壓力有關；而前列腺增生則是由於前列腺細胞不斷增長，導致前列腺比正常增大，壓迫尿道，影響排尿。

兩者徵狀相近，患者都會有小便頻密、夜尿次數多及出現突發性強烈尿意等問題，但如果以上徵狀是因膀胱過度活躍造成，即使只是儲存少量尿液，膀胱亦會劇烈收縮，使患者即時感到強烈尿意。

膀胱過度活躍症及前列腺增生都常見會引致男士排尿問題的疾病，或對日常生活造成不少不便。（Franck V.／unsplash）

事實上，排尿問題所涉甚廣，不一定指向某個特定器官出現問題，或患上某種疾病，所以更需要透過醫生評估和治療才能改善。

C. 勃起功能障礙

馬上了解勃起功能障礙（按圖）：

不少男士對性能力問題有所避諱，有勃起功能問題的病人多數是因其他身體問題前往求醫時被意外「捉到」，才開始正面面對病情。造成勃起功能障礙有多種因素，包括賀爾蒙問題、血管問題、神經問題及心理問題，幾種因素更可同時出現。

泌尿科醫生通常會根據其中三個原因查找真正病因：

1.賀爾蒙問題：有研究指，男性賀爾蒙在30歲就會開始衰退，並逐漸影響勃起及性能力，一般可以靠針藥或藥膏補充男性賀爾蒙解決

2.血管問題：指血液不能有效泵到相關肌肉，導致無法勃起，多數是因肥胖、糖尿病或高血壓所致，需針對相關病因改善

3.神經問題：指腦中樞與脊髓周邊神經，以及陰莖血管與海綿體組織結合過程出現問題，泌尿科醫生會在評估病情和病因後，決定有沒有需要轉介病人至合適的專科治療

泌尿外科專科醫生林建文（撰稿人授權提供）

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