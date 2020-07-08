愛滋病首名「無需骨髓移植」治癒者或出現　停藥57周檢測仍為陰性

目前全球只有兩名愛滋病人被證實為已經康復，他們都曾接受高風險的骨髓移植。巴西專家7月7日宣布，當地一名愛滋病人無接受骨髓移植，一直只接受特別設計的雞尾酒藥物療法，卻在停藥後逾57周，依然在病毒檢測中得出陰性結果。這可能成為世上首宗無接受骨髓移植的愛滋病康復個案，但仍有待證實。

該名36歲男病人2012年10月確診愛滋病，並在兩個月後開始接受抗病毒藥物治療。2016年他參與一項研究，除了繼續接受原本的藥物治療外，同時服用另外3種抗病毒藥物，為期48周。研究人員指，其中兩種名為馬拉韋羅（maraviroc）及煙酰胺（Nicotinamide）的藥物，可以將HIV病毒引出其隱藏點，讓其他藥物可以對抗病毒。煙酰胺也可激活免疫系統。

自2019年3月開始，該名病人已停止服用所有抗病毒藥物。他每3周接受一次檢測，一直都未被測出有感染愛滋病的迹象。團隊也未有在他身上發現HIV病毒的抗體。

不少專家也未能肯定該名病人是否已經康復，認為他身上沒有HIV病毒抗體的情況值得注意。不過以往每20名病人中，就有1人在接受傳統抗病毒藥物治療後，體內病毒量就下降至未能被檢測出的程度。因此即使該名病人的病毒檢測結果為陰性，也未能證明是新療法有成效。

有專家建議研究團隊將該名病人的樣本送至其他實驗室複檢，團隊也應檢查他是否曾在研究人員不知情的情況下再次服用抗病毒藥物。研究團隊成員、聖保羅聯邦大學的專家迪亞斯（Ricardo Diaz）表示，巴西病人透過公共衞生系統領取抗病毒藥物，而該名病人停藥後，系統中沒有他再次領取藥物的紀錄。