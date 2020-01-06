男性自我檢測13大特徵是否更年期：早上不勃起、體力衰退、盜汗…

中年男性偶有提不起勁、暴怒、夜冒汗，甚至提不起「性」致的問題嗎？小心可能是睪固酮過低，而引起的男性更年期徵兆。

剛滿50歲的黃先生是公司中階主管，雖工作繁忙，平常仍有運動習慣，每日晨跑，偶爾也參加馬拉松比賽；但半年前起他變得容易疲倦，對工作、家務、交際，甚至連床笫之事都提不起勁，脾氣也變大，工作有小問題就會使他暴怒。

中年男性提不起「性」致可能是睪固酮過低，而引起的男性更年期徵兆。（Upslash@andriklangfield）

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黃先生原以為是工作忙、壓力太大所引起，放假特別休息、減少運動後卻沒恢復，後在友人介紹下至泌尿科求診，經抽血檢查發現睪固酮濃度過低，而出現出上述男性更年期的徵兆，經醫師給予睪固酮藥物後，工作、情緒控制與性事上的困擾已改善。

收治黃姓患者的萬芳醫院泌尿科主治醫師林雍偉表示，成年人到一定歲數後，除了代謝變差，無論男女性，都會面臨更年期，只是男性自覺有此症狀者極低。

▼▼13大特徵自我檢測是否更年期▼▼

+ 10 + 9 + 8

▼▼男性更年期檢查與治療▼▼

林雍偉說，睪固酮低下症，即俗稱的男性更年期。由於男性荷爾蒙分泌約在35歲達到最高峰後，就會隨年齡的增長而逐年減少，一年平均約下降2至3%，一旦血中睪固酮濃度過低，導致睪固酮不足時，就會出現老化、性功能低下等症狀。

有的男性在45歲左右、甚至更早於40歲時，睪固酮濃度就開始不足，出現上述情緒不穩、心悸、睡不好等情形外，連帶使晨間勃起次數減少，進而影響性生活，甚至出現早洩、射精障礙等問題。但由於此年紀的男性普遍面臨升遷、或成為公司主管時期，常會誤認為壓力所致，而不就醫。

病識感低 求醫不到1成

林雍偉說，臨床統計，男性更年期有自覺症狀而求診的人不到10%；他的門診患者多是因疾病，如檢查攝護腺、性功能時而發現睪固酮濃度過低。而睪固酮的血中濃度含量，醫界標準值約300 ng/dl，若低於此值再加上出現上述症狀，就可能是睪固酮低下症。

他說，並非濃度過低就一定得補充，仍得視個人所出現徵兆而定。此外，適度減重、運動並鍛鍊核心肌群，補充鋅類食物如寒天、蠔等，或動物性蛋白質食物，有助維持睪固酮濃度，也可防攝護腺肥大。

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