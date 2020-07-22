【洗腦性侵】邪教招富家女入教　稱進入奇幻世界要求半裸獻祭

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意大利警方本月20日在北方諾瓦拉省（Novara）破獲由一名77歲男子創立的邪教組織，邪教組織多由年輕又有錢的女性追隨者佔多數，該名77歲男子自稱「醫生」，並涉嫌洗腦控制年輕富家女，更聲稱「帶領進入奇幻世界」藉機性侵數名女教徒。

綜合外媒表示，該名邪淫教主利用舞蹈學校、手工藝品店及出版社等業務來吸引富家女，再借助心理學家操控富家女的情感弱點，開始灌輸、感化她們。

一旦與邪教組織接觸，富家女漸漸被說服與家人斷絕聯繫，或是說服她們的家人一起加入組織。邪教教主試圖控制富家女，向她們提供住處、安排工作，使其完全依賴組織生存，邪教教主甚至可以操控她們行為舉止。

意大利警方破獲邪教組織詳情：

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邪教教主聲稱要帶年輕富家女進入「奇幻世界」，實則是加以進行性侵、性虐，還要求她們上繳高額會費，來資助邪教組織成長，該組織就如此運作了30年之久，直到一名前教徒驚覺自己受騙後通報警方，才揭穿整起事件。

前教徒向警方提供令人震驚的影片，畫面中一群女子穿着裸露，僅以少許布料遮住下半身，並露出雙乳，女子圍成一群隨音樂起舞，看似在進行某種詭異儀式。經過2年時間蒐證，警方終於成功破獲該邪教組織，但警方未透露該組織有多少人參與，也仍在調查該組織的財務狀況。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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