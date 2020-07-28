Rihanna最富貴女藝人6億點賺？　時尚事業攻勢不絕　音樂倒成副業

新型冠狀病毒肺炎疫情導致大型現場音樂演唱會紛紛取消，讓一些仰賴演唱會收入的藝人叫苦連天。美國流行樂天后Rihanna則老神在在，因為許多像她這樣的超級巨星早已另闢財源，新事業蒸蒸日上，音樂反倒變成副業。

Rihanna已擴大她的時尚王國，並於本月31日正式推出與精品集團LVMH合作的Fenty服飾品牌合作的Fenty Skin護膚系列。（GettyImages）

現年32歲的節奏藍調（R&B）與流行舞曲歌手Rihanna上回出專輯，是在2016年發行且大受好評的第八張專輯《Anti》，不過在那之後，Rihanna已擴大她的時尚王國，包括彩妝、內衣品牌、與精品集團LVMH合作的服飾品牌，以及31日將正式推出的Fenty Skin護膚系列。

福布斯雜誌估計Rihanna身價約6億美元（約46.8億港元），大部分靠時尚事業進帳，而不是音樂。

Rihanna音樂以外的事業：

+ 6 + 5 + 4

唱片公司主管說，現在天王、天后級歌手的收入中，約20%到50%與音樂無關。頂級藝人沒巡迴演唱時，推出美妝系列、當選秀節目評審、在Instagram貼文凸顯廠商贊助活動等，往往佔總收入八成以上，與十年前不高於10%或20%大異其趣。

創新藝人經紀公司（CAA）主管羅斯說：「未過氣的藝人，已自成品牌。」

這股趨勢反映音樂產業的變化。音樂串流利潤比昔日賣CD微薄，如今經營其他事業不再招惹「出賣靈魂」的污名。這也顯示音樂作為獨立藝術形式的文化影響力式微，變得更像是一種促銷工具。

【相關圖輯】荷李活3位轉戰商場、自己做生招牌的女星 仲撈得掂過演藝時期！

+ 8 + 7 + 6

【相關圖輯】Kylie Jenner遭《福布斯》指控誇大銷售業績 踢出富豪榜

+ 13 + 12 + 11

延伸閱讀

天團也中鏢！ONE OK ROCK成員確診新冠肺炎

男歌手毆人被捕 2帥警意外成亮點

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】