太空界的「後浪」：阿聯酋為何也要上火星

7月23日12點41分，中國「天問一號」火星探測器升空。此次任務不僅首度使用了中國國產的長征系列運載火箭系統，更計劃一次完成「繞、落、巡」三步驟，突破了全球過往的火星任務範式。

無獨有偶，阿聯酋於7月19日發射了「希望號」（الأمل，Al Amal）火星探測器；美國也將在7月30日執行「火星2020」（Mars 2020）任務，將「毅力號」（Perseverance）送出地球表面。有鑑於火星公轉軌道每隔26個月，便會與地球公轉軌道形成最小距離，恰逢其時的7月可謂是火星任務的最佳季節。若無意外，中、美、阿聯酋的火星探測器，將可在2021年2月於火星相逢。

而在上述三國中，中美皆是傳統的太空科技產業大國，阿聯酋身處其間，雖顯新來乍到，卻頗有後起之態。其籌備火星探測行動多年，選在此時出手，既要為2021年12月的建國五十週年慶典添彩，也意在翻轉阿聯酋的產業與社會結構。

從地心到太空

自從1958年探勘出石油後，阿聯酋的經濟便與石化產業緊密相連。據世界銀行統計，2019年的阿聯酋GDP為4,211億美元，當中有超過三分之一源於石化產業的貢獻，國家預算中也有高達77%來自石油出口收入。而有鑑於石油經濟的高風險與污染性，推動產業轉型一直是阿聯酋整體的心之所向。

阿聯酋於7月19日發射了「希望號」火星探測器。（AP）

以杜拜為例，其石油藴藏量少，故在經濟多樣化上較為大膽。在交通產業上，杜拜王室自1985年起便出資創立阿聯酋航空（Emirates），其如今既是全球第四大航空公司，也擁有世界最大的A380-800及777-300ER機隊。而面對國際投資者，杜拜大方提供55.5％的外資所有權、免徵預提税，也開放具永久業權的土地、辦公場所及量身定製的金融監管體系，既成功吸引投資者，也催發了建築與房產業的榮景。

對阿聯酋而言，杜拜雖只是七大酋長國之一，卻可謂是國家整體的轉型範例。故在阿聯酋進軍太空產業時，主導者便是杜拜酋長馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum），其以強大的國家經濟為後盾，開闢項目、招募人才，先是在2009年發射第一顆衛星，又於2014年制定了火星任務（EMM），宣布將在6年後，讓阿聯酋成為第一個成功探測火星的中東、阿拉伯與穆斯林國家。

2018 年，阿聯酋發射首枚由本國工程師開發的地球觀測衛星；2019年，第一位阿聯籍航天員被成功送入國際太空站；2020年，阿聯酋自日本種子島宇宙中心（Tanegashima Space Center）發射希望號火星探測器，使用了三菱重工開發的H-IIA火箭系統，上面配備了阿聯酋與科羅拉多大學、亞利桑那州立大學合作開發的電子成像儀與光譜儀。這不僅是中東地區的首次「探火」，也是太空界首度以阿拉伯語倒數發射火星探測器。

對阿聯酋而言，探索太空除有提升阿拉伯尊嚴的象徵意義，主要目的仍在於長遠的產業發展佈局。太空工業的版圖天下三分：衛星製造業、輔助地面設備製造業與發射業，如今隨着衛星技術發展，新的衛星運營商持續搶佔市場，各式訂單需求湧現，發射部門更是業績穩定，可謂前景看好。阿聯酋既有雄厚的國家預算實力，足以支撐前期的巨大研發成本，也有擺脱石油束縛的轉型需求，太空工業自是首選之一。

高樓林立的杜拜市景。（Getty）

此外阿聯酋也預見了信息時代下，知識與產權的商品化趨勢。早在希望號升空前，阿聯酋便宣布，將把此趟任務的數據與全球200多個研究機構免費共享，為的便是建立太空知識的產權口碑。以阿聯酋的投資與發展軌迹觀之，火星任務不會是該國太空之旅的終點，隨着未來品牌形象逐漸確立，通路與市場自然水到渠成。

阿聯酋的「後浪」們

而在開拓市場與經濟體系外，阿聯酋還意在化育人力資源，也就是下一代的本土青年們。

由孤立的傳統產業濟邁入全球石油貿易之林，阿聯酋雖享受了經濟成長的果實，卻也同時肩負發展問題的重擔，其一便是國民的低勞動參與率。阿聯酋有海着灣石油國社會的常見病徵：人民極少投入私營部門，許多大學生一畢業便湧向公共部門，成為龐大官僚機構裏的宂員。長此以往，不僅導致本土人才的缺位與斷層，也讓國內市場充斥大批外來勞力。

故自2009年起，阿聯酋便積極推動「酋長國化」（Emiratization）進程，即要求公私部門提高對公民的有效僱用比率，公共部門尤其要盡力避免宂員現象。但實施多年後，私營部門的數據依舊成長遲緩，政府因此有必要在石油、金融工業外，開拓新的人力資源需求，太空科研業便是選項之一。

薩拉·阿米里（Sarah Amiri）是阿聯酋火星任務的科學負責人兼副項目經理。雖只有33歲，卻已是知名太空工程師。（Getty）

故在此次火星任務團隊中，阿聯酋大膽任用了平均年齡在35歲以下的本土科研新血，其中更有高達80%的成員為女性。由本土視角觀之，此舉既是對青年投身天文學和行星科研的召喚，也意在提高本土婦女就業率。

而由阿拉伯世界的視野來看，有鑑於近年的極端伊斯蘭崛起，海灣地區即便生活安穩，仍有不少富裕青年前仆後繼走上恐襲之路。阿聯酋此時力促科研氛圍，實也帶有「知識世俗化」的意味，即欲以國家之力，在宗教氣氛濃厚的社會中，開闢另一顯學。

火星任務的籌劃，便是阿聯酋的轉型縮影。雖說建國未滿50年，其卻已經歷了經濟起飛與多樣化，由培育阿聯酋航空、推動杜拜轉型、興建阿拉伯世界第一座核電廠，到如今的火星探測，阿聯酋的改革腳步從未停歇，且遠比其他產油國大膽、靈活。

不論希望號能否順利完成任務，此次騰飛不過是起跑線上的鳴槍。阿聯酋的轉型之戰，正如無垠太空裏的星雲相碰，在閃避石油的經濟黑洞時，於歷史進程中，持續地旋轉、聚變、輻射。