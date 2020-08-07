Google超強程式員發明「一鍵老婆生成器」　把動漫美少女帶到現實

還記得前不久的「東昇髮型生成器」嗎？在那個影片中，B站up主Mars隆重推出了自製的禿頭生成器。不管你現在有多年輕，頭髮有多麼濃密，那個生成器都能讓你一眼望穿二十年後的自己。這一充滿「惡意」的項目引發了讀者的集體不適，大家紛紛請求up主「整點兒陽間的東西」。本着對讀者的尊重和愛護，up主這次換了個方向，開始研究起了「一鍵『老婆』生成器」。

先來看一下效果（點擊放大瀏覽）：

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效果看上去不錯，還省了買手辦的錢，這是怎麼做到的呢？Mars 在影片中提到，因為生成二次元「老婆」這個主題有很多人都做過了，而且效果不錯，所以他就想到一個主題類似但表達方式不同的點子——用AR 來做。

在Waifu Labs網站上生成的2D「老婆」（點圖看製作過程）：

他介紹說，現在市面上大部分的AR（比如《Pokemon GO》）都是通過指定App中的相機才可以看到增強現實的內容，但他想做的卻是一個網頁版AR，也就是說，你只需要打開一個網頁，從網頁中再打開相機就能看到增強現實的內容。

那麼具體要怎麼實現呢？他的思路可以概括為：先做一個網站，你可以在上面上傳一個3D 模型，網站就會自動生成一個二維碼。然後你用手機（相機）去掃這個二維碼，你剛剛上傳的模型就會出現在現實世界裡了。思路有了，接下來就是尋找解決方案了。

備選的解決方案有這麼幾個：Google的WebXR、AR.js 和Argon.js。其中，WebXR 可能是所有解決方案中效果最好的，也是文檔最為完善的，但問題在於它只支持極少部分安卓設備；後兩個方案各方面表現都差不多，區別在於前者是完全開源的，因此Mars 毫不猶豫地選擇了前者。

選定了解決方案之後，先來嘗試一個官方的例子。在寫了一個靜態文件服務器、創建index.html、將例子中的代碼複製進去運行服務器等一系列操作之後，預想中的增強現實畫面並沒有出現，只有一個報錯頁面彈了出來。報錯的原因在於，從ios11 開始，只有通過https 訪問的網站才有打開相機的權限，Mars 通過安裝一個名為ngrok 的程序解決了這個問題。問題解決了，再來試一下，果然，這次真的出現了增強現實的畫面（點擊放大）：

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測試成功，接下來就是使用自己的模型了。AR.js 提供了一個接口，可以將自己的模型對應到二維碼或者圖案上。但這裡有一個問題：精美的3D 模型要從哪裡找呢？在影片中，Mars 推薦的是一個叫Sketchfab 的網站。Sketchfab 和普通的圖片網站類似，但不同之處在於，上面的模型都是3D 的，而且大多渲染精良，既有付費模型，也有免費模型。下載到模型之後，將鏈接複製到之前創建的index.html 文件裡，就大功告成了！

為了方便大家自己動手，此次Mars 還開源了整個項目的代碼並在第二個影片（代碼詳解）中對代碼和各個步驟進行了詳細講解，感興趣的同學可以自己動手試一下（代碼地址：https://github.com/MarsWang42/AR-Laopo）。

最後再介紹一下寶藏up 主Mars。他本科畢業於同濟大學土木工程系，2015年進入UC Irvine開始學習電腦知識，後來成為一名程式設計員，並進入Google工作。在以往的影片中，他也分享過自己轉專業和求職的諸多經驗。在影片的最後，Mars表示，他將盡快將這個項目做成網頁版跟大家分享。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】