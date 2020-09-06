【新冠肺炎・新聞教室】世衛COVAX計劃內疫苗一覽　包括港大疫苗

香港政府9月4日宣布，已向新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗全球獲取機制（COVAX）提交意向書，作為香港採購疫苗策略的一部分。COVAX是世界衛生組織（WHO）及國際疫苗相關組織牽頭的計劃，旨在促進新冠疫苗的研發、生產並分配。目前已有9種疫苗包括在COVAX之中。

圖為9月5日，中國國藥集團中國生物開發的新冠疫苗。疫苗目前已進入第三階段人體測試，但不在COVAX計劃內。（Getty）

全球迄今已有逾30支候選疫苗正在進行人體測試，至少8支已進入第三階段的測試，不過並非所有疫苗都有參與COVAX計劃。包括俄羅斯最近刊登論文，證明疫苗初步有效的「衛星V」（Sputnik-V）疫苗，以及中國的康希諾生物、科興生物及國藥控股的疫苗，目前都不在COVAX名單下。

據世衛介紹，目前COVAX中的9隻疫苗，全經由流行病預防創新聯盟（CEPI）撥款資助。9隻疫苗中只有1隻疫苗來自中國、1隻來自香港、1隻中美合作，其餘來自歐美及其他國家。而進入第三期實驗的，只有兩隻疫苗。

圖為6月，美國Moderna研發的疫苗藝術圖片。目前疫苗已進入第三階段人體測試。（Getty）

疫苗：mRNA-1273

主要開發：Moderna

研究：第三階段

美國Moderna藥廠開發的疫苗，是目前COVAX計劃中領先的疫苗之一。第一及第二階段實驗已分別在3月及5月進行，均取得理想成績。第三期實驗已在7月底展開，對象是3萬名美國國民。

疫苗：ChAdOx1 nCoV-19

主要開發：牛津大學

研究：第三階段

英國牛津大學主力開發疫苗，與mRNA-1273同是COVAX計劃中領先的疫苗之一，第三階段已在8月於美國展開。英國政府對疫苗非常重視，已準備投入生產，若經正式批准最快可在9月提供一定疫苗供醫護及前線人員施打。

疫苗：CVnCoV

主要開發：CureVac

研究：第二階段

德國CureVac藥廠開發的疫苗，目前已進入第二階段實驗。公司8月14日於美國上市，首日掛牌即大升2.5倍，成為歐洲新冠疫苗的代表。CureVac已承諾投放更多資源加速開發。

↓↓↓想知道其他國家的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大：

疫苗：INO-4800

主要開發：Inovio Pharmaceuticals、北京艾棣維欣生物技術

研究：第二階段

INO-4800疫苗由中美共同開發，第一階段試驗4月在美國開始，第二階段則在6月於韓國進行實驗。第一階段實驗研究指有94%實驗者取得免疫反應，現正等待第二階段實驗結果。

疫苗：NVX-CoV2373

主要開發：Novavax

研究：第二階段

美國Novavax開發的疫苗，在8月進入第二階段試驗。第二階段試驗在南非進行，共有2,904人參與，目前正等待測試結果。公司表示特別在非洲進行實驗，是因非洲進入冬天呼吸道疾病高峰期，同時希望證明疫苗在非洲住民身上是否有效。

疫苗：TMV-083

主要開發：Institut Pasteur、默克藥廠、Themis

研究：第一階段

TMV-083疫苗是由法國、美國及奧地利共同開發的疫苗。疫苗8月於法國及比利時展開第一階段實驗，有90人參與，目前正等待結果。

↓↓↓想知道其他國家的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大：

疫苗：SCB-2019

主要開發：三葉草生物製藥

研究：第一階段

中國三葉草生物製藥開發疫苗，6月在澳洲進入第一階段人體實驗。公司預期在8月進入第二階段實驗，但暫時未有進一步消息。

疫苗：Molecular clamp stabilized Spike protein

主要開發：昆士蘭大學

研究：第一階段

疫苗名稱又叫UQ-1-SARS-CoV-2-Sclamp，由澳洲昆士蘭大學主力開發。疫苗7月於澳洲進行第一階段人體實驗。昆士蘭大學在8月發出公告，呼籲更多年長人士加入參與拓展實驗，相信疫苗將進入第二階段實驗階段。

疫苗：RBD replicating influenza vector

主要開發：香港大學

研究：未進行人體測試

疫苗由香港大學醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室主力開發，團隊在3月獲得CEPI提供62萬美元的種子基金，資助疫苗作臨床前期測試。目前疫苗仍在研發階段，未進入人體測試。