大媽嫌客機內太熱　打開太平門走上機翼乘涼　烏航：已列入黑名單

本周二（1日），一名婦人搭乘烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）降落至烏克蘭首都基輔，不過飛機才剛降落不久，她便覺得機艙內「太熱了」，就直接打開緊急出口沿着機翼走了出來，誇張行徑引來網友一片罵聲，她也被航空公司列入黑名單。

綜合外媒報道，一台烏克蘭國際航空公司客機載着旅客從土耳其起飛，降落至烏克蘭首都基輔，不過飛機才剛降落不久，一名婦人竟打開緊急出口「沿着機翼走了出來」，這段畫面被機場旅客拍了下來，引發網友討論（點圖放大瀏覽）：

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原來這名婦女與她的丈夫及2個孩子剛從土耳其度假城市安塔利亞（Antalya）搭機回國，而飛機才剛降落，婦人就直呼「實在太熱了」，於是打機艙內的緊急出口，並爬上機翼想呼吸一些新鮮空氣，她在機翼上休息了一下子，沒多久便被叫喚回去。

一名機上乘客透露，當時飛機降落了，幾乎所有乘客都已下機，但她卻一路朝緊急出口走去，並直接從緊急出口走上機翼，她的2個孩子當時就站在我身旁，他們還很驚訝的大喊：「那是我們的媽媽！」該婦女誇張的行為引來警衛及警方到場關切，婦女聲稱因為太熱而爬上機翼，警方對她進行檢測也發現她並沒有喝醉或吸食毒品。

烏克蘭國際航空也證實這起誇張意外，並表示該名婦女嚴重違反航空安全規則，「已將她列入黑名單」。這起事件也引來網友撻伐，有人就指責該婦女為她的小孩做了最壞示範。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】