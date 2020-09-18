引發山火屢釀大禍　美國性別公開派對何以盛行？

9月5日，美國南加州一對剛剛成為父母的夫婦在距洛杉磯100多公里遠的牧場公園裏舉行性別公開派對（Gender Reveal Party）的時候，完全沒有預料到他們將釀成一場蔓延至三個州、造成至少35人死亡的山火。這場聚會本來是要通過點燃會噴出藍色或粉紅色煙霧的煙幕彈，來向親朋好友甚至父母本人揭曉胎兒的性別，卻意外的同時點燃了公園裏1米多高的牧草。

性別公開派對引發大禍這樣荒謬的事件，已經不是第一、第二次發生了。類似的事件在2018年美國亞利桑那州（Arizona）造成了覆蓋19,000公頃土地的山火，在2019年導致一架飛機在德州墜毀，以及佛羅里達州的一場火災。

被玩過火的揭曉儀式

但是這一次又一次的悲劇沒能澆滅人們對這個習俗的熱情。為了舉辦一場富有新意、激動人心的性別公開派對，人們發揮想像力，想出各種或聲勢浩大、或異想天開的花樣——路易斯安納州一座鱷魚農場的擁有者Kliebert一家，決定讓寵物鱷魚Sally咬碎西瓜、露出裏面藍色的果凍來揭曉胎兒的性別；籃球迷Shatesha Boyce則在一場芝加哥公牛隊比賽的中場、由她的48位親朋好友在現場的大屏幕上向她公布孩子的性別，隨即迎來現場2萬位觀眾的喝彩；此外，還有人通過跳傘、利用消防水管等揭曉孩子性別。

2019年11月，美國德州的一位飛行員開著他用於噴灑農藥的飛機，為他的朋友進行「性別公開飛行」。飛機在農田上空噴灑了將近4升粉色液體後速度下降而造成飛機熄火、墜機。（美國聯邦航空總署）

不過，這個意在與親朋好友共同揭曉寶寶性別的儀式，並非一直這麼浮誇。最初，人們只不過是通過切蛋糕、看裏面是藍色還是粉紅色糖霜來揭曉性別。2008年，被認為是性別公開派對創始人的Jenna Karvunidis就是這樣做的。但是，這個本來簡單的儀式是如何發展到今天誇張得甚至有些過火的活動呢？

在社交媒體上走紅

當博主Jenna在2008年7月舉辦這個性別公開派對時，她只是在自己的博客和一個家長論壇上分享了這個活動。隨後，芝加哥（Chicago）的一間雜誌社採訪了她並發表了報道。那時，像Pinterest和Instagram這樣的社交媒體平台還未問世。

大概一年以後，Jenna逐漸在網絡上看到有人像她一樣舉辦類似的派對，但今天，她幾乎總是會看到人們舉辦這些愈来愈誇張的活動，包括那些造成山火、讓寵物鱷魚來「幫忙」揭曉的性別公開派對。

紐約城市大學研究文化與媒體的助理教授Carly Gieseler 稱：「（這些派對）變得愈來愈瘋狂。這的確是很有趣的一件事，但是它和社交媒體是直接相關聯的。」在YouTube上，不少與性別公開派對有關的視頻都有着幾百萬次的觀看量。而在Facebook上，那個由寵物鱷魚揭曉性別的視頻更是達到超過1千萬次觀看和超過12萬次的轉發。

根據美國有線新聞網（CNN）的報道，去年，與「有創意的性別公開派對」有關的搜索在圖片分享類社交媒體Pinterest平台增加了近400%。

處處是商機的派對

不過，除了追求樂趣的準父母，這些日漸浮誇的圖片、視頻的背後還有其他受益方。

隨着派對的流行，市場需求使得利潤空間激增。在愈來愈多顧客的要求下，美國一間有着90年歷史的超市連鎖公司Publix在兩年前在其烘焙部開始銷售性別公開蛋糕。

除了蛋糕以外，從煙霧彈到彩色紙炮、從T恤設計到各類主題派對產品供應，一場派對裏能夠被商品化的產品和創意數不勝數。疫情期間，甚至有商家藉機推出了寫有「是男孩！」或者「是女孩！」的口罩、搓手液等產品。

與此同時，社交媒體的存在更是為品牌贊助和產品推廣提供空間。為了使明星和網紅效應最大化，活動策劃方以及產品供應的商家對引人眼球的創意和商品趨之若鶩，畢竟，在社交媒體瘋傳對商家而言就意味着豐厚的利潤。

諷刺的是，就在愈來愈多的人和商家加入這個潮流時，當初想出這個主意的Jenna已經不再支持開辦性別公開派對了。她在自己的Facebook上寫道：「誰在乎你的寶貝是男還是女？」她說，她當初想這個主意，只是因為擅長策劃有戲劇性的事情，又喜歡開派對，於是想到這個辦法來與家人一起慶祝懷孕喜訊的同時、又能讓大家都一起參與進來。她在Facebook的自我介紹裏寫道：「（我就是）那個發明了性別公開派對、然後在到處跟人們說『停下來』的女士。」

A weird thing came up on Twitter, so I figured I'd share here. Someone remembered it was me who "invented" the gender... Posted by High Gloss And Sauce on Thursday, 25 July 2019

無論Jenna的初衷如何，性別公開派對如今已經成為了流行文化的一部分。而其背後可能不僅僅和人們希望引起注意的欲望有關。Gieseler認為，這種趨勢反映了人們更深層次的心理需求，比如在消費上的競爭心理、與人分享的需求、或是想要永久性的記錄下那些短暫卻有意義的時刻的欲望。