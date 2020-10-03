【新聞教室】特朗普接受抗體雞尾酒新療法　其中一款抗體來自老鼠

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，白宮醫生解釋給予這位總統的治療方法，其中之一是美國藥廠Regeneron（再生元製藥）正在實驗的「多株抗體雞尾酒療法」，即是向身體提供複製得來的抗體，靠它們協助對付新冠病毒，這款療法所採用的抗體中，其中一款來自經基因改造的老鼠。 這款抗體療法目前仍在測試階段，未獲政府正式認證，初期測試結果指它能降低體內病毒水平，縮短出現病徵時間。

特朗普接受抗體療法、服用瑞德西韋等

白宮目前發出兩份聲明講述特朗普接受的療法或藥物，其中一份談到特朗普正接受藥廠Regeneron的「多株抗體雞尾酒療法」（polyclonal antibody cocktail），已單次注射8克劑量，特朗普也有服用鋅、維他命D、法莫替丁（Famotidine）、褪黑素（melatonin）及亞士匹靈。

至於白宮的另一份聲明則談到，特朗普服用了一劑抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），未需要呼吸機協助供氧。

特朗普確診：美國總統的專用直升機「海軍陸戰隊一號」10月2日降落白宮草坪，將特朗普送到軍方醫院治療。（AP）

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什麼是「抗體療法」：複製抗體對付病毒

抗體療法即是人為地向人類身體補給適合抗體，支援免疫系統去對付新冠病毒，而這些抗體的來源，就是從康復者或動物身上複製。在這次Regeneron的療法，由於是採用兩種抗體的混合物，所以稱為多株抗體（polyclonal，又稱多克隆抗體）的雞尾酒療法，在目前其他公司研發對付新冠肺炎的抗體療法中，也有些是「單株抗體」（monoclonal antibody），即是只含一種抗體。

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其中一種抗體來自基因改造老鼠

Regeneron藥廠這款含有兩種抗體的藥物稱為「REGN-COV2」，其中一種抗體是從新冠肺炎康復者身上複製，至於另一種則是來自經過基因改造、擁有與人類相似免疫系統的老鼠，療法目的便是希望其中一種抗體或全數兩種抗體能夠成功阻止病毒感染人類的健康細胞。

除了Regeneron藥廠外，全球也有多間公司正在研發針對新冠肺炎的抗體療法，當中包括阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）、禮來公司（Eli Lilly）、加州生物科技公司Sorrento Therapeutics等。

特朗普確診：白宮指特朗普到沃爾特·里德國家軍事醫療中心留院屬預防措施，並指他會繼續工作，無意由副總統彭斯暫代職務。（Reuters）

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特朗普接受的抗體療法尚在測試階段

目前這款抗體療法尚在測試階段，未獲美國食品和藥物管理局（FDA）認證，白宮向藥廠提出使用要求，獲藥廠以「特殊及例外情況下的單次個案形式」批准。

Regeneron在本周初公布過測試的初步數據，為最初275人的測試結果，顯示能夠降低他們鼻道內的病毒水平，縮短出現病徵時間，不過《福布斯》報道，這批病人的年紀比特朗普年輕得多，也沒有住院，至於藥廠也有安排住院病人接受測試，但目前結果未公布。

報道又指出，特朗普所接受的8克劑量，與近期測試相比屬於高劑量，該藥通常對那些未能自行製造抗體對付新冠病毒的病人最有效。

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