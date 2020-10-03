【特朗普確診】白宮醫生運用抗體雞尾酒療法　「未來數天」都留院

美國總統特朗普（Donald Trump）10月1日確診新型冠狀病毒（COVID-19）後，他的健康狀況成為全球關注焦點。有消息指他曾經出現發熱病徵，白宮醫生則為他提供抗體雞尾酒療法，並建議他入院數天。他的大選對手、前副總統拜登祝願他早日康復，並呼籲民眾不要逞強拒戴口罩。

美國有線新聞網絡（CNN）2日引述消息人士報道，特朗普在早上曾經發燒，但指情況符合白宮同日形容特朗普出現「輕微病徵」。

CNN引述消息人士稱，特朗普在美國時間3日早上曾發燒。根據他醫生的備忘錄所寫，總統曾服用一劑Regeneron。它是由生物科技公司Regeneron Pharmaceuticals製作的雞尾酒療法。

特朗普確診後首度現身，他戴上口罩步向「海軍陸戰隊一號」直升機，到軍方醫院暫住數天。（Reuters）

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白宮醫生康利（Sean Conley）發表聲明指，特朗普目前的精神良好，但仍然有疲倦情況，而同樣確診的第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）則有些少咳嗽及頭痛。他亦指特朗普正接受再生元製藥（Regeneron）的多株抗體雞尾酒療法，並服用鋅、維他命D、法莫替丁（Famotidine）、褪黑素（melatonin）及亞士匹靈。

特朗普確診：美國總統的專用直升機「海軍陸戰隊一號」10月2日降落白宮草坪，將特朗普送到軍方醫院治療。（AP）

白宮：特朗普不會暫時交出權力

白宮其後表示，特朗普接受醫生建議，決定從白宮轉到馬里蘭州（Maryland）的沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed Military Medical Center）的特別病房留院數天，但強調這是預防措施，以便有需要時可以即時接受治療。而在留院期間，他會繼續領導國家，指沒有暫時移交權力予副總統彭斯（Mike Pence）。

特朗普確診：白宮指特朗普到沃爾特·里德國家軍事醫療中心留院屬預防措施，並指他會繼續工作，無意由副總統彭斯暫代職務。（Reuters）

特朗普於Twitter上載短片，表示自己的狀況不錯，但需要入院確保一切正常，並指梅拉尼婭的情況很好。他感謝大家的支持，稱會永世不忘。

拜登：大家應認真看待疫情

另一方面，拜登在密歇根州（Michigan）出席活動時再次祝願特朗普及梅拉尼婭早日康復，他表示這不是政治問題，而是提醒大家疫情如何嚴重，指病毒不會自動消失。拜登亦指自己在2日已經接受兩次檢驗病毒，同時呼籲民眾不要逞強拒絕戴口罩，稱口罩可以保障大家，而且亦是愛國行為。

路透社引述消息人士報道，拜登的競選團隊因應特朗普確診，決定將所有關於他負面消息的競選廣告會暫時移除。