【諾貝爾和平獎】兩年前得主支持性暴力受害者　迄今仍收死亡威脅

諾貝爾和平獎將在10月9日頒發，和平獎是用以表彰為人類、種族或國家和平作傑出貢獻的人。2018年剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）的醫生穆克維格（Denis Mukwege）獲獎，但他在兩年後的今天，仍然受到性命威脅。

圖為2018年12月，穆克維格獲諾貝爾獎回國後受到民眾歡迎。（Getty）

穆克維格是一名婦科醫生，致力協助在第二次剛果內戰中遭受性侵犯的女性。他在剛果設立婦科醫院，專門治療因性暴力遭受創傷的女性。醫院自成立十數年間，治療人數數以萬計，且一半以上來自戰亂地區，部分女性被送院時赤裸。

穆克維格更在2008年成立基金，為受害女性提供法律支援，指控侵犯她們的軍人及民兵。他2012年於聯合國公開內戰期間殘暴對待女性的實像，並要求把加害者訴諸國際法庭。他在剛果拯救女性的成就，讓他在2018年成功獲得諾貝爾和平獎。

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指控軍隊及政府讓他成為被攻擊對象

然而他持續針對軍方及相關人士的控訴，讓他成為被攻擊的對象。今天在當地的社交網絡上，充斥着針對穆克維格的人身攻擊及死亡威脅。這些威脅部分來自國內，也有來自鄰國盧旺達及烏干達。

在7月盧旺達的一個軍官在電視上譴責穆克維格的言論，聲稱他的要求只是「戰敗者」的藉口，甚至指責穆克維格才是實行「種族屠殺」的人。穆克維格其後收到了各種威脅，包括要拆毀他的醫院，傷害他及他的家人等等。這些威脅已獲得國際的關注，聯合國在9月派駐了部隊協助保護他及他的醫院。

圖為2018年10月，穆克維格在剛果設立的醫院Panzi Hospital。（Getty）

在2012年，4名殺手闖入穆克維格的住宅企圖殺害他，但因穆克維格正好不在倖免於難，他與家人之後一度逃往外國避難。

穆克維格在聲明中，譴責有罪不罰的現像打破了國家擁有積極與和平未來的可能性：「這些威脅不僅來自盧旺達，還來自其他侵犯人權的人。他們目前在剛果的軍隊，政府官僚機構中工作，構成了進一步的危險。」

穆克維格曾表示，強暴是比炸彈和子彈更強的武器，因為它破壞了社會和世代，帶來疾病和不需要的孩子。