【諾貝爾文學獎】瑞典學院醜聞陰影未散　利好「非歐洲女作家」？

諾貝爾文學獎得主將於10月8日揭曉，外界紛紛預測誰是大熱門，英國媒體報道，負責評審及頒發該獎的瑞典學院（ Swedish Academy）近年受醜聞困擾，瑞典學院為免再引起爭議，可能會作出「安全選擇」，有瑞典媒體界人士預測，今年的諾貝爾文學獎得主可能是非歐洲的女作家。

英國《衛報》就認為今年的諾貝爾文學獎會打「安全牌」，該報引述瑞典《每日新聞報》的文化編輯威曼（Bjorn Wiman）指：「2020年的諾貝爾文學獎很重要，我覺得他們會作出一個安全的決定。他們會向一名不是來自歐洲的女性頒發獎項，而且她在政治、思想及外觀上與漢德克相反。」

他又表示，安提瓜裔美國作家金凱德（Jamaica Kincaid）及加拿大詩人卡森（Anne Carson）都是有機會得獎的人，其中金凱德是他的首選。

《衛報》提到的「預測名單」也包括俄羅斯作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、日本知名作家村上春樹、加拿大作家阿特伍德（Margaret Atwood）等。