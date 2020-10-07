【諾貝爾文學獎】瑞典學院醜聞陰影未散　利好「非歐洲女作家」？

撰文：房伊媚
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諾貝爾文學獎得主將於10月8日揭曉，外界紛紛預測誰是大熱門，英國媒體報道，負責評審及頒發該獎的瑞典學院（ Swedish Academy）近年受醜聞困擾，瑞典學院為免再引起爭議，可能會作出「安全選擇」，有瑞典媒體界人士預測，今年的諾貝爾文學獎得主可能是非歐洲的女作家。
2019年的諾貝爾文學獎得獎者為奧地利作家漢德克（Peter Handke），但他獲獎後也出現爭議，包括他否認塞爾維亞軍隊曾在南斯拉夫的戰爭中展開大屠殺，又出席前南斯拉夫總統米洛舍維奇（Slobodan Milosevic）的喪禮，引來批評。
英國《衛報》就認為今年的諾貝爾文學獎會打「安全牌」，該報引述瑞典《每日新聞報》的文化編輯威曼（Bjorn Wiman）指：「2020年的諾貝爾文學獎很重要，我覺得他們會作出一個安全的決定。他們會向一名不是來自歐洲的女性頒發獎項，而且她在政治、思想及外觀上與漢德克相反。」
他又表示，安提瓜裔美國作家金凱德（Jamaica Kincaid）及加拿大詩人卡森（Anne Carson）都是有機會得獎的人，其中金凱德是他的首選。
《衛報》提到的「預測名單」也包括俄羅斯作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、日本知名作家村上春樹、加拿大作家阿特伍德（Margaret Atwood）等。
有關瑞典學院的醜聞，始於2017年11月有多名女子指控瑞典學院女院士弗羅斯滕松（Katarina Frostenson）的丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault）性侵，他在2018年被裁定強姦罪名成立。弗羅斯滕松亦被指洩露得獎者身份，她在2019年離開瑞典學院。在醜聞影響之下，2018年的諾貝爾文學獎要延遲頒發一年。