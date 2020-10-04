諾貝爾獎明起揭盅　和平獎無大熱門　專家也霧裏看花

2020年諾貝爾獎得獎名單會在10月5日起出爐。諾貝爾獎基金會因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，決定將頒獎禮改在網上舉行，為自1944年以來首次取消傳統的頒獎禮。

新冠肺炎在全球多處仍未有消退的跡象，它對人類性命的威脅、疫苗研發以及對我們生活及經濟的打擊，令大家反思科學及研究有多重要，2020年的諾貝爾獎亦因此備受關注。不過差不多可以肯定的是，2020年的獎項不會跟新冠病毒直接相關。諾貝爾獎傳統上通常頒授予研究價值與地位已確立的組織或人士。

另一個引人注目的獎項是和平獎，向來是所有獎項中最受關注者，但2020年沒有呼聲甚高的「有力人選」。斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）史密斯（Dan Smith）向美國有線新聞網絡說：「相較以往多年來說，我今年不太確定（誰會贏）。」

諾貝爾和平獎2019：通貝里在聯合國大會後台怒瞪特朗普。有現場攝影師拍得這一瞬間。（路透社）

特朗普與世衛機會低

挪威國民議會諾貝爾和平獎金委員會一如以往對名單嚴守秘密，外界只知一些人確已被提名，如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump）、美國前副總統拜登（Joe Biden）等。2020年有130候選個人或組織，當中211是個人、107是組織。他們的名字都會被封存50年。

2020年沒有看來特別「出挑」的熱門人選。出名的人或組織也不等於「勝算」高。CNN在10月3日的報道中引述諾貝爾專家稱，特朗普及世界衛生組織（WHO）是不太可能當選的了。

其他如新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）及俄羅斯反對派領袖納爾瓦尼（Alexei Navalny）、致力推動環保及關注氣候變化的瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg）都被視為可能的人選，但她的言行不無爭議之處，「年資」太淺也是一個問題。

除了他們，蘇丹的革命及新聞自由也是2020年重點的議題，相關的人或組織也可能是委員會的選項。

得獎名單公布時間表：

生理學或醫學獎：香港時間10月5日下午5時30分

物理學獎：香港時間10月6日下午5時45分

化學獎：香港時間10月7日下午5時45分

文學獎：香港時間10月8日下午7時

和平獎：香港時間10月9日下午5時

經濟學獎：香港時間10月12日下午5時45分

頒獎禮安排

諾貝爾獎基金會9月22日宣布，他們考慮到疫情的影響，決定將12月10日的頒獎禮改在網上舉行。得獎者可在其居住國家的瑞典駐外大使館或他們效力的機構領獎。

諾貝爾獎頒獎禮對上一次被取消，已是1944年時。當年正值第二次世界大戰，它因此無法舉行。

獎金加碼

2020年每項諾貝爾獎的得主可獲1,000萬瑞典克朗獎金（約867萬港元）。每個獎項最多可有3名得主，他們會分享這筆獎金。2017年時，每項諾貝爾獎的得主只獲900萬瑞典克朗獎金（約780萬港元）。諾貝爾獎基金會主席海肯斯滕（Lars Heikensten）表示，由於基金會的財政狀況改善，於是決定增加獎金的金額。

每名得獎者也會獲得一面獎牌。