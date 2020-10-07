【諾貝爾化學獎】美法學者憑基因剪刀獲獎　華人科學家張鋒成遺珠

2020年諾貝爾化學獎得主10月7日揭盅，法國科學家卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）及美國科學家杜德納（Jennifer Doudna）憑開發「CRISPR / Cas9」基因剪刀（一般簡稱CRISPR剪刀）獲獎。多間媒體報道，美籍華人生物工程學家張鋒（Feng Zhang）成為遺珠。

3人曾同獲唐獎

2016年，張鋒、卡彭蒂耶及杜德納一同獲頒唐獎（Tang Prize），該獎由台灣企業家尹衍樑捐助設立。由於諾貝爾獎每個獎項最多可授予3名得獎者，但這次張鋒不在名單上，成為遺珠，美國《科學》雜誌報道，不少科學家本來預期張鋒會一同共享殊榮。張鋒出生於河北石家莊，11歲隨家人移居美國。

兩方曾爆專利戰

在獎項之外，張鋒與今次兩位諾貝爾化學獎得主就CRISPR技術有專利爭議。卡彭蒂耶及杜德納在2012年6月發表她們的研究結果，比張鋒領導的布羅德研究所（Broad Institute）團隊早7個月，兩方之後出現「專利之戰」，最後由張鋒的團隊勝出。