防彈少年團風靡全球仍然難逃兵役　韓國男要免役難過登天？

防彈少年團（BTS）是當代韓國流行文化的代表，不但將韓流帶到全球包括歐美，健康的形象還使他們成為韓國於國際政治舞台重要的軟實力，堪比現代韓版披頭四（The Beatles）。不過他們跟一般韓國男子一樣，都面臨服兵役的「人生交叉點」。 隨成員相繼步近服兵役的年紀期限，他們無可避免需要履行國民的責任，為國拋頭顱灑熱血。近日有執政黨成員再提出讓防彈的成員豁免服役，但遭國防部長一口拒絕。到底要豁免兵役有多麼困難？

國防部「落閘」拒絕免役

防彈少年團新歌《Dynamite》一度登上告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100）第一位，再次捲起熱潮。同一時間，韓國執政共同民主黨最高委員會成員盧雄來10月5日提出讓防彈少年團豁免兵役，作為對他們帶來龐大經濟和文化影響的謝禮。

盧雄來表示，估計防彈少年團將為韓國於未來十年帶來60萬億韓圜的經濟收益，單是今年便有6萬億韓圜，當他們榮登告示牌單曲榜首，一口帶就帶來1.7億韓圜的經濟效應，他們「傳播韓流和弘揚國威的價值無法估計」，「我們必須認真討論成員兵役特例問題」。

兵役很神聖，但不代表每個人都要手持步槍。 韓國共同民主黨成員盧雄來

韓國文化體育觀光部長官朴良雨10月7日回應有關問題時表示，愈來愈多人要求讓流行音樂歌手豁免兵役，表明支持修改《兵役法》，容許藝人延遲服役。不過國防部長徐旭同日「落閘」，表明不考慮讓防彈少年團豁免兵役，「應該得出不同的社會共識」，但指「考慮到他們演藝時期和事業，我相信是值得考慮讓他們延遲（入伍）。」

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由於韓國和朝鮮仍然處於戰爭狀態，所有身體健全的韓國男子必須服兵役至少18個月。每年通常有逾23萬人入伍，大部份年齡介乎18歲至28歲。雖然有很多人申請豁免，但根據路透社引述國防部指，每年只有少於45人獲批准。

根據目前規定，政府向古典藝術家、運動員、工程師、科學家和科技研究員提供另類服役選項，讓他們繼續貢獻自己的才能。延遲入伍適用於大學生、研究生、研修機構研修生和運動員等。因此如果要向防彈少年團提供同樣的待遇，就必須修訂《兵役法》。

圖為2020年9月20日，效力英超球隊熱刺的韓國足球員孫興慜於賽事上陣。（Getty Images）

運動員獲優待 增肥紋身為避役

前總統朴正熙首先引入運動員免役先例，為的就是想國家贏得更多獎牌。後來韓國準備主辦亞運會和奧運會，另一名前總統全斗煥也出於同樣理由放寬運動員免役限制，到漢城奧運（現稱首爾）結束後才收緊。到了日韓世界盃，政府再放寬限制。不少年輕人認為政府的「差別對待」不公平，但也有人認為演藝界難有客觀標準介定免役條件。