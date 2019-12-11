「香港示威者」勝出《時代》網上票選風雲人物　得票逾30%

美國《時代》周刊12月11日揭曉網上讀者票選的年度風雲人物（Person of the Year Reader Poll），結果由「香港示威者」以超過30%的得票勝出。

至於同日較早前由《時代》周刊編輯選出的年度風雲人物中，則由16歲瑞典環保少女通貝里勝出。

Hong Kong protesters win TIME's 2019 Person of the Year Reader Poll #TIMEPOY https://t.co/eIafsFkMGz — TIME (@TIME) December 11, 2019

▼有關香港示威的相片，請點擊以下圖輯：

+ 3 + 2

第二位：抗議氣候變化的示威者

《時代》周刊指，超過2700萬人次參與本年的票選，結果「香港示威者」以超過30%的得票勝出，第二位是得票逾4.5%的「氣候變化示威者」，第三位是荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）。

在《時代》周刊今年舉辦的網絡讀者投票年度風雲人物中，候選人物還包括移民、美國女子足球隊、敘利亞庫爾德人、告密者、美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）等。

去年，《時代》網上票選的年度風雲人物為韓國男團防彈少年團（BTS）。

▼想了解今年其他候選風雲人物，請點擊以下圖輯：