「香港示威者」勝出《時代》網上票選風雲人物　得票逾30%

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美國《時代》周刊12月11日揭曉網上讀者票選的年度風雲人物（Person of the Year Reader Poll），結果由「香港示威者」以超過30%的得票勝出。

至於同日較早前由《時代》周刊編輯選出的年度風雲人物中，則由16歲瑞典環保少女通貝里勝出。

▼有關香港示威的相片，請點擊以下圖輯：

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第二位：抗議氣候變化的示威者

《時代》周刊指，超過2700萬人次參與本年的票選，結果「香港示威者」以超過30%的得票勝出，第二位是得票逾4.5%的「氣候變化示威者」，第三位是荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）。

在《時代》周刊今年舉辦的網絡讀者投票年度風雲人物中，候選人物還包括移民、美國女子足球隊、敘利亞庫爾德人、告密者、美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）等。

去年，《時代》網上票選的年度風雲人物為韓國男團防彈少年團（BTS）

▼想了解今年其他候選風雲人物，請點擊以下圖輯：

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