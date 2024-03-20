香港出生、台灣製造的《周處除三害》　為何能衝擊大陸市場？

2024年3月，台灣電影《周處除三害》在大陸爆紅，不僅連續多日拿下單日票房冠軍，總票房更在17日衝破5億人民幣，擊敗《沙丘2》，成為台片在大陸票房的歷史第二高。



有趣的是，《周處除三害》並不是主旋律片，也不是明星聚集的大製作，更無關大歷史、大政治等嚴肅議題。電影劇情講述惡名昭彰、通緝榜排名第三的殺手陳桂林（阮經天飾），因為誤以為自己罹患肺癌、不久於人世，想在死前「幹一票大的」，所以先後找上了排名前二的另兩名通緝犯：「香港仔」、「牛頭」林祿和，計畫在剷除兩人後自首，做一個除三害的「當代周處」。

過程當中，陳桂林意外拯救了被「香港仔」長期虐待的繼女程小美，並在追尋「牛頭」時誤入邪教「新心靈舍」，經歷沉迷又驚醒的認知起伏，最後槍殺化身教主的「牛頭」，接著又將其他執迷不悟的信徒屠殺殆盡。電影終場，陳桂林向警方自首，並在獄中平靜接受槍決，迎來死亡。

平心而論，《周處除三害》的「反英雄」敘事並不少見，其製作成本也稱不上「大片」，卻在大陸引發了現象級觀影熱潮，著實罕見。就連本片導演、出身香港的黃精甫都坦言，「這部電影無論在任何地方都不屬於能大賣的作品。現在有這樣的成績，當然感到非常意外。」

事實上，如果從市場與政治的角度來看，《周處除三害》的爆紅既有題材因素，也是時勢使然。

台灣電影《周處除三害》在內地票房開出紅盤，阮經天（前）飾演的陳桂林一角備受肯定。（電影周處除三害官方微博）

香港風格的大尺度動作驚悚片

回顧2023年，11月《周處除三害》在台上映時，並沒有引起很大的輿論迴響，雖然票房不錯，卻遠遠談不上爆紅；角逐第60屆金馬獎時，雖然獲得了最佳導演、最佳男主角等7項提名，最後卻只有「最佳動作設計」這一獎項入袋。以上兩點，其實在某種程度上揭露了《周處除三害》的本質與市場定位，也為這部片在大陸的後續爆紅提供了線索。

首先，無法在上映的第一時間引發大量討論，是因為台灣觀眾對《周處除三害》的電影氛圍、敘事風格、議題處理不那麼有共鳴，說得更直接，這不是台灣觀眾熟悉的傳統台片。

綜觀現在的台灣本土電影市場，動作喜劇、恐怖片、愛情片可以說是三足鼎立，以《周處除三害》為代表的動作驚悚其實相對弱勢，片中的一些大尺度表達更不是台灣導演的習慣手法，而是非常明顯的香港電影風格。這當然與導演黃精甫出身香港直接相關，事實上《周處除三害》也是黃精甫執導的第一部台灣電影，但香港黑幫警匪片的味道、黃精甫的個人風格依舊強烈。

而有了「香港出生、台灣製造」的基礎認識，就能理解《周處除三害》為何會得、也只得了金馬獎「最佳動作設計」。對於曾拍過《江湖》的黃精甫來說，用鏡頭語言呈現動作元素不是問題，只不過黃精甫的作品存在另一個容易被詬病的點：「視覺過剩」，也就是視覺效果大於角色與敘事。

《周處除三害》部份血腥畫面。（《周處除三害》劇照）

當然，視覺與敘事從來不是絕對的二元對立，香港電影也向來不乏「視覺過剩」的表達系譜，只是如果導演功力不佳導致操作失衡、昇華失敗，難免會讓作品淪為情節蒼白、只剩裸體與屍體的不知所云。平心而論，黃精甫的某些作品確實就有這個傾向，過度的血腥暴力、冒犯性畫面，既無力在文藝領域建立口碑，也沒能在商業市場獲得回報。這也在某種程度上解釋了，為何黃精甫近十年少有作品問世。

而這次的《周處除三害》，同樣存在「視覺過剩」的問題。只不過以黃精甫自身標準來看，《周處除三害》其實已在尺度與表達上相對收斂，而正是這份收斂，平衡了過往「視覺過剩」的失控狂放，也成就了這部片的商業性。簡單來說，《周處除三害》是一部大尺度的動作驚悚片，卻又不至於讓觀眾完全看不了，而正是這種「有商業性的大尺度」，讓《周處除三害》在大陸爆紅。

觀察微博、豆瓣、小紅書、知乎對這部片的討論，雖然各自重點不同，卻都呈現大尺度刺激後的亢奮，包括阮經天作為「反英雄」的桀敖不馴、邪教總部被血洗的行刑式屠殺、王淨被「救風塵」的軟色情呈現等，都引發了廣泛討論。而這又可以切出兩個有趣剖面。

《周處除三害》部份血腥畫面。（《周處除三害》劇照）

首先是被「大尺度」衝擊的市場環境。《周處除三害》之所以吸睛，很大程度是因為有不少大陸觀眾覺得，自己已經很久沒看過這麼「生猛」的電影，血漿噴濺、以暴制暴、主角極惡。而這種情緒的誕生，其實不離大陸的電影審查制度，以及製片方、編劇們為求順利上映的不斷自我審查。

例如片中的邪教議題、屠殺場景，基本上在現在的市場環境下，都是需要收斂再收斂的呈現，戰爭片或掃毒片或許能夠豁免，但安排主角惡意馳騁、大開殺戒，基本上已是當今大陸電影相當罕見的呈現。另外，《周處除三害》剛好在春節檔之後上映，對於剛被正能量、闔家歡洗禮的觀眾來說，大尺度的叛逆被反襯得格外鮮明，當然增加了《周處除三害》的吸睛度。

再來也不能排除負能量的宣洩需要。這當然不是《周處除三害》的獨家功能，而是現代人為了排遣壓力，必然會在娛樂影視產業追尋的「自我療癒」，甜寵劇就滿足了這種剛需，《周處除三害》也發揮了類似作用。

對部分大陸觀眾來說，進電影院觀賞《周處除三害》，看著陳桂林槍殺教主、血洗邪教，自然就會有種爽快帶入感，不論是作為打工人，想一吐被甲方壓抑的怨氣，或是困於生活圍城，想崩壞裂解一切的狂躁心靈，看著邪惡的陳桂林處決更邪惡的化身，為生活而憤怒者就此尋得了暫時共情。當然，處理厭世的憤怒是人類的永恆課題，就像《源氏物語》的作者紫式部也時常語出「這個汙濁可嘆的末世」，只不過一千年前的平安時代流行出家，現代人則能有更多排遣方式。

整體來說，刺激的大尺度、負能量的排遣，是《周處除三害》能在大陸爆紅的兩大直觀原因。

《周處除三害》部份血腥畫面。（《周處除三害》劇照）

兩岸疏離下的「台灣」元素

但還有一個原因，潛藏在電影生產環節裡，那便是「台灣」作為背景的特殊性。這部分既有欣賞好奇，也有凝視異域的獵奇。

對多數大陸觀眾來說，台灣電影基本等於「小清新」，不論是校園愛情，還是都市喜劇，總之與大尺度、大場面等詞彙無緣。但《周處除三害》明顯是個神奇的例外，雖說從台灣的角度來看，這部片並不是傳統台片，不過對大陸觀眾來說，《周處除三害》就是台灣電影，而一片小清新中突然冒出了狂傲不羈的孤品，還集黑幫、邪教、軟色情等元素於一體，當然會形成話題。

另外從網上討論來看，雖然部分觀眾大讚「現在只有台灣能這麼拍」，卻也有部分大陸觀眾通過這部片，收穫了「圍觀舊社會」的優越感。在後者看來，《周處除三害》中呈現的台灣，是個治理失敗的叢林社會，警方無能、黑幫橫行、邪教林立，壞人彼此煉蠱，愚人共同沉淪，簡直無藥可救。

而後一種優越情緒，很大程度來自近年的兩岸緊張與疏離，也就是在中美博弈、民進黨「抗中保台」的政治對立下，部分大陸輿論出現了「逢台必仇」的現象，不僅在知識結構上持續鞏固台灣等於「落後邊陲」的價值判斷，也在論及台海議題時持續高喊「直接武統」。說得更直接，少部分輿論的潛台詞幾乎就是：這座島集惡之大成，既然不願統一、也已經看不到未來，不如直接打爛重建。當然，這種論述既與北京政策不符，也不是輿論場的主流聲音，但兩岸的持續疏遠，正讓類似論述越來越有情緒出口。

《周處除三害》部份血腥畫面。（《周處除三害》劇照）

從現實視角來看，《周處除三害》呈現的當然不是完整台灣，就如《隱入塵煙》呈現的也不是完整中國，兩片都是基於情節需要，挑選並設定了適合表達主題的特殊背景。但部分曾經咆哮《隱入塵煙》醜化中國者，卻在這次共鳴了「《周處除三害》等於完整台灣」的敘事，認為民進黨執政下的台灣，已經墮落腐化為東亞「西西里島」。

類似的台灣聯想，還有認為《周處除三害》是用邪教情節諷刺民進黨洗腦台灣選民、用「香港仔對小美」影射美國把台灣當禁臠。當然，電影本就會刺激觀眾從不同角度探索故事，因為攝影機看似客觀，其實時刻在為主觀服務。導演便是以此調動人心、操控觀感，通過情節遞進、場景切換、鏡頭語言，玩弄誰是好人、誰是壞人的理解和認知，讓觀眾的同情從一個角色轉向另一角色，而觀眾自己卻對操弄渾然不覺。

基本上，《周處除三害》成功做到了這一點，因為廣大觀眾都與極端極惡的陳桂林產生了共情。只是觀眾的探索與聯想偶爾也會跳說導演的原始安排，產生意想不到的效果，把《周處除三害》與台灣政治進行聯想或許就是一例。

從現實的角度來看，民進黨輕治理、重內宣當然是事實，執政後濫用網軍攻擊異己、顛倒是非更是事實；只是從黃精甫個人的創作系譜來看，《周處除三害》作為繼《復仇者之死》（2010）後的「善惡三部曲」第二部，明顯承繼了導演關心的既定議程，要處理宗教、善惡及人性的問題。

《周處除三害》劇照。（微博＠電影周處除三害官方微博）

根據黃精甫自己的說法，2010年《復仇者之死》獲得第33屆莫斯科國際電影節「最佳文本哲學」獎及「最佳導演」獎時，自己就已產生拍攝三部曲的想法，希望能更深度探討善惡、人性及宗教等主題，《周處除三害》的原初槪念則始於2011年。基本上黃精甫即便真的有意要借邪教情節影射民進黨，或是像有的解讀所說，用片中的「香港仔對小美」影射美國對台灣，這些恐怕也只是小支線、小玩笑，無關電影宏旨。

而從筆者自己在台灣輿論場的觀察，不論是2023年10月上映後，還是今年3月大陸爆紅後，認為《周處除三害》是用邪教情節影射民進黨洗腦台灣人的說法，其實都非常稀少。如果從傳播的角度來看，這個說法明顯是今年3月大陸觀眾產生相關解讀後，在抖音上發酵形成話題的結果，這背後當然反映了近年兩岸關係的每況愈下，以及大陸民眾對民進黨執政糟糕卻還能在2024年勝選的不可置信。

而抖音發酵後，這種解讀當然也傳回了台灣，只不過更多是被以「大陸觀眾認為《周處除三害》有影射台灣政治」的方式傳播，至於這種解讀在台灣輿論是否已經形成市場？恐怕還不明顯。其實多數台灣觀眾對邪教情節的反應，還是集中在感嘆邪教害人上，親友深陷其中者尤其刻骨銘心，恨不得能有個陳桂林來「替天行道」。當然，部分大陸觀眾也希望有一股力量「替天行道」、殲滅民進黨，只是這種期望或許與台灣觀眾看完電影後，希望的「替天行道」、殲滅邪教版本不同。

但也就像黃精甫這次在《周處除三害》成功操作的自我平衡，用極致荒誕抗衡陰鬱頹廢，用行俠仗義緩衝兇悍極惡，不管觀眾是出於什麼心態走進電影院，各種力量的相互碰撞，最終都反映在了票房的豐收上。無論如何，《周處除三害》是一部登陸成功的台灣電影，且各種天時地利人和成就了這部片。