太陽花十年︱台灣何時走出「太陽花」的幽靈？

台灣「太陽花」學運時至今日屆滿十年了。台灣輿論場上充滿着各種對這個運動的「懷舊」之情，緬懷過去的「光榮」，認為十年前這場影響台灣發展方向的「巨變」，是台灣「公民不服從」運動的一種典範，甚至「激起青年參政」、「逆轉兩岸關係」，為台灣寫下一頁新的歷史。



不過，歷史之所以為歷史，當然不能只停留在「懷舊」，還需要以史為鑑，反思之後才可能走出一條新路。

美國遏制中國崛起的產物

從客觀的角度來回顧，太陽花學運爆發的時間點，頗為值得推敲。台灣習以為常地從內部視角出發，認為當時馬英九執政滿意度已跌到谷底，台灣年輕人不希望社會方方面面被大陸以經濟之名而「滲透」，從而「自主」地發起了這項運動。然而，從2014年往前回推四年，2010年時馬英九與時任民進黨主席蔡英文有一場精彩的電視辯論，馬英九主張要從中國走向世界，而蔡英文則主張要從世界走向中國。兩人對於台灣未來走向的辯論，其實正意味着從斯時起，由於中國崛起帶來的震撼，世界秩序、格局與地緣政治都將發生翻天覆地的改變，而衝撞、衝突在所難免。

2014年台灣發生的反服貿「太陽花學運」，讓台灣的年輕一代開始拋棄國民黨。十年後，民進黨也成為新興世代揚棄的對象？（資料圖片）

2012年時任美國總統奧巴馬（Barack Obama，又譯歐巴馬）提出「重返亞洲」和「亞太再平衡」政策，即代表美國將戰略重心從歐洲「移防」到亞洲，其中遏制中國崛起，更是重中之重。世界自然分殊為兩個陣營，一個是以美國為代表的「民主列車」，另一個則是搭上中國發展機遇的新興列車。這兩條不同的現代化之路，令美國憂心自身世界霸主的壟斷地位不保，於是對中國的圍堵繼之於特朗普（Donald Trump，又譯川普）與拜登（Joe Biden），並延續到今天，而且大國博弈不斷加深加廣，越演越烈。

中美兩條發展道路從形成到對抗，自然縮影到了位處地緣板塊前沿的台灣身上，太陽花運動的爆發，完全可是說是世界格局劇變下的產物之一。而馬英九的黯然下台，到2016年蔡英文風光上台，則象徵着中美政治角力在台灣拉扯的結果，儘管領導人的更迭乃由台灣選民一票一票投出來，事實上台灣選民的意識，卻是深刻地受到美國霸權和大國博弈風向所左右。

親美抗中保台「三合一」

當蔡英文攀上台灣政治權力的顛峰，也代表着太陽花世代從街頭正式登上建制的舞台。有許多運動的領袖或參與者，選上了民意代表，更有運動的領袖，帶着年輕稚嫩的臉龐，躋身為執政黨高層，坐領高薪。蔡英文的時代，某種程度來說，就是太陽花的時代，太陽花「抗中保台」的大旗，蔡英文緊緊的握在手中，不僅搖旗吶喊，還巧妙地加入了一面倒「親美」的魔藥。

2016年蔡英文時代的來臨，也意味着「太陽花」成員進入建制的開始。（資料圖片）

於是我們看到的是，在美國開出並巡迴於全球的抗中列車，台灣始終站在風口浪尖上，宛如一位先鋒隊隊員，把台灣的身家性命全都押了進去。於是我們看到的是，台灣對中國大陸的貿易順差，從太陽花那一年的920億美元，在蔡英文時代的2019年登上1,600億美元的新高峰，到2022年也還維持在1,300億美元的高檔。台灣執政黨與太陽花世代成員，跟着美國高喊要與中國「脱鈎」，可是非但沒有「脱」成，還「鈎」得更為緊密。

於是我們看到的是，「親美」、「抗中」、「保台」這帖太陽花與蔡英文共同開出的三合一藥方，反而讓台海關係以「全球最危險的地方」之姿登上《經濟學人》封面。兩岸之間高風浪急、劍拔弩張，佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）的飛機降落台灣，隨後台灣被宣告失去了所謂的「台海中線」。於是我們可以看到，兩岸不只在官方上毫無溝通管道，連民間的敵意螺旋都在上升。

於是我們看到的是，一位又一位因太陽花「功績」而名利雙收的領袖們，一位又一位因為種種醜聞紛紛跌下了神壇。於是我們可以看到，台灣更年輕的一代被逼迫再度穿回軍裝時，怒嗆太陽花一代要不是沒當兵、要不是當替代役，「有夠可悲」。於是我們看到，那一年被稱為「戰神」等級的人物，在藍綠被青年揚棄的當下，換個顏色，成為了「白色」代言人。

昔有太陽花「戰神」之稱的黃國昌（右），現在已成為台灣民眾黨的不分區立法委員。（資料圖片）

十年原地踏步誰背叛了誰

十年前，太陽花推倒了兩岸經貿的大牆，但留下來的問題卻至今未解。說好的《兩岸協議監督條例》還躺在立法院，十年後《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）因兩岸關係惡化而搖搖欲墜，終於有政治人物開口稱應該重啟服貿、貨貿的談判。十年韶光荏苒，台灣看似因一場運動而改寫了一切，其實是在不斷的內耗與自宮中，茫茫佇足原地，不知所措。

大疫過後，歐洲大廠的老闆們紛紛踏上北京；美國則是一邊喊着「中國崩潰」，一邊積極維持着包括領導人在內的中美高層回合談判。台灣呢？享受着「糖衣毒藥」帶來的利益紅利之時，在政治上又拚了老命向對岸喊話，希望不要片面結束ECFA。到頭來，民進黨政府難道不是背叛了太陽花，把「糖衣毒藥」當成「續命神藥」？還是說，其實是走進建制之中的太陽花，早已背叛了自己？

十年，是一個節點。但不該是懷舊、只提當年勇的里程碑，而是審時度勢重新評價功與過的捫心自問。當台灣的年輕世代都已脱下了太陽花的標籤與包袱時，太陽花便成為了飄蕩在台灣乃至於台海上空的幽靈，台灣要想在百年變局中找到安身立命，甚至是勇往前進的新出路，除了打破、掙脱、吹散頭底上的太陽花幽靈之外，別無他途。太陽花這一頁的歷史，台灣需要勇敢的翻過去，重新看待世界，重新認識大陸，重新審視自己，開啟歷史新的一頁，迎着美好陽光而再度綻放。