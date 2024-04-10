台積電再畫餅！擴大在美投資650億美元　拜登會是特朗普第二？

就像4年前一樣，台積電在美國大選前再次搞出了大動靜。只不過上次給特朗普「畫的餅」還沒有兌現，台積電這次又給拜登做出了新的承諾。



當地時間4月8日，台積電宣布，與美國商務部達成一份不具約束力的初步條款備忘錄，美國政府將根據《晶片與科學法案》直接補貼該公司66億美元，以及最多50億美元的貸款。

與這一消息同時公布的還有，台積電將再次「加碼」美國製造，承諾在亞利桑那共建設三座工廠，第一座採用4nm工藝，2025年上半年量產；第二座工廠採用3nm和2nm，預計2028年量產；第三座工廠採用2nm以及更先進的技術，預計在2030年開始生產。

台積電在美國建新廠最初決定於2020年，原計劃生產5nm。到2022年底，該公司宣布將亞利桑那的投資從120億美元增加至400億美元，工廠增加到兩個。

現在描繪出更龐大的計劃後，台積電再次將投資增加至650億美元，並承諾在當地直接創造6000個高薪工作崗位，這將是亞利桑那史上最大的一筆外商直接投資。

當前，美國正處於2024年大選前的關鍵階段。根據《華爾街日報》最近做的民調，在七個關鍵搖擺州中，美國前總統特朗普已在六個州實現了略微領先，其中就包括亞利桑那州。這次台積電向拜登政府承諾的巨額投資和就業，無疑對拜登在亞利桑那州的選情有利。

美國總統拜登於12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

在台積電宣布增加投資後，美國總統拜登立刻發表聲明，稱由於其所推動的《晶片與科學法案》，美國半導體製造和就業正在復蘇，有望在2030年生產全球20%的尖端半導體。商務部長雷蒙多也宣稱，台積電在美國擴產，將使美國有史以來第一次大規模生產全球最先進的半導體，這將加強美國國家安全。

作為台積電大客戶，美股三巨頭隨聲附和。AMD總裁蘇姿豐稱，該公司致力於與台積電的合作，期待在美國製造最先進的晶片；蘋果CEO庫克稱，該公司很自豪在台積電產能擴張中發揮關鍵作用，將繼續支援美國先進製造；英偉達CEO黃仁勳則提到，沒有台積電，該公司不可能在AI領域不斷創新，將繼續與台積電合作。

2022年2月6日，蘋果公司行政總裁庫克（左）與台積電董事局成員邦菲1在台積電的亞利桑那州新廠房視察。（Reuters）

在政客和高管的歡呼聲中，台積電似乎又一次在美國大選前出了風頭。但尷尬的是，這與四年前對特朗普政府的承諾如出一轍，而四年過去，台積電在亞利桑那甚至還沒有拿出一塊晶片。

一些外媒的關注點在技術代差上。英國《金融時報》稱，到2026年，大部分AI晶片將運行在3nm製程上（台積電2022年底已在台灣島量產3nm），這意味著台積電布局的第一座工廠的先進性不足；而到2028年第二座工廠量產時，英偉達等晶片廠商已經開始使用2nm，這可能讓第二座工廠「沒有意義」。

對台積電來說，這並不難理解，因為該公司一直把最先進的技術留在台灣島內。在台積電美國最新投資宣布後，台灣媒體也迅速解讀稱，當台積電美國第三座工廠量產時，台積電在島內的技術已經推進到1nm，台灣仍將是台積電先進製程的重心，台灣內部產能佔比將在八到九成。

事實上對美國來說，在摩爾定律已經放緩的情況下，無論是3nm還是2nm更多都是台積電和三星的「文字遊戲」，但也都將長期屬於先進技術，最關鍵的是，台積電最終能否把工廠在美國蓋起來並實現量產。

從這次美國政府補貼情況來看，台積電獲得的支持一共116億美元，而美國本土晶片巨頭英特爾獲得了85億美元的直接補貼和110億美元的貸款，總額遠超台積電，不難想像也將超過三星。

而從建廠成本來看，IBS等美國機構調查研究，一條年產5萬片晶圓的14nm製程生產線，需要投資62.72億美元，7nm和5nm製程都超過100億美元，3nm以下投資無疑將更多。

由此來看，如果台積電在美國大規模量產，美國政府的補貼遠不能覆蓋成本。

台積電與日本企業合資的熊本廠（JASM）2月24日下午開幕（Kyodo via REUTERS）

對於台積電赴美建廠，台積電創始人張忠謀早就發出警告，稱在美國增加晶片產量是浪費、昂貴且徒勞無功之舉。他透露，美國晶片製造成本比台灣貴50%。連潔淨室等工程設施，台積電也儘量在台灣製造完後，再運到美國組裝，加上高昂運費也比在當地製造便宜30%。

在半導體下行周期中，成本將給企業造成巨大的利潤壓力。

英特爾近期公布的數據顯示，該公司晶片代工業務去年營收189億美元，同比下降31%；營運虧損達70億美元，比2022年增加約18億美元，預計這項業務到大約2027年才能實現收支平衡。

這其中雖然有英特爾自身的經營問題，但也反映出投資晶片製造的巨大虧損風險。

成本之外，在美國建廠還面臨著勞動力和人才短缺的問題。台積電在亞利桑那就遭遇了嚴重缺工，這導致第一座工廠的量產時間從2024年延後至2025年。而對高端人才而言，晶片製造是一項需要三班倒的工作，甚至需要軍事化管理，這顯然沒有在蘋果、英偉達等晶片設計公司的工作誘人。

很多人不知道的是，英特爾也正在亞利桑那州大規模擴產，這更加劇了當地的勞動力和人才資源短缺。

面對這些擺在面前的難題，台積電接連宣布大規模投資，是真想説明美國重振晶片製造，還是像富士康一樣，迫於政治壓力給美國政客「畫餅」，相信隨著時間推移很快就能揭曉。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

