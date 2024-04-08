台海風險只怪北京　台灣依循美國「帝國之眼」看世界︱專家有話說

戰後，台人的這些日本經驗，與日本以合併為名，實則受其殖民的兩韓，很不相同。北朝鮮因體制而敵視東京如同北京，韓國政府似乎沒有類似台灣政府的對日言行，並且，韓國至今存在強大聲量，痛責日本併吞與殖民韓國35年所造成的傷害。



作者：馮建三（台灣政治大學傳播學院教授）



何以有此差別？試討論四點。一是韓國面積略小，但人口將近北朝鮮兩倍，台灣與大陸在這兩項指標，相去太大，台灣外交空間較難迂迴，時而產生心理與實質的自信與自詡不足，依賴外力的傾向於是明顯。二則除了「白團」的軍事連結，日本流行文化在國民黨執政期間，已在本地受到部分群體的歡迎，經貿及影視自由化後，更見發展。第三，「外來政權」這個概念，最慢從1989年起，就在台灣選舉場合出現，並且逐漸成為標籤，專門用以指涉從大陸撤退來台的國民黨府，在台灣造成諸多殖民惡果的日本，反而兔脱其外。

台灣政治大學傳播學院教授新著《新聞傳播、兩岸關係與美利堅：台灣觀點》，強調兩岸協商，有待彼此以同理心理解歷史與當代的大陸與台灣，並實事求是理解美國。（台灣聯經出版公司提供）

然而，「外來政權」是「不適當的概念」，並且禁不起選舉考驗。就算國民黨與日本都是外來政權，何以二者在台灣得到的評價，近年來差異很大，也不公正。日本真比國府，對台灣有更大「貢獻」嗎？主政人物不願意提及、遑論強調日本肆虐台灣的殖民歷史，這是帶有政治目的之歷史遺忘。

電影《返校》簡化歷史情境，但它問觀眾，「你是忘記了，還是害怕想起來？」這句話，對台人的歷史記憶，是重要的提醒。日本殖民台灣已經結束將近80年，二·二八與白色恐怖最嚴重的年代，不是也結束了70多年，以及5、60年嗎？10年、20年就超過了「轉型正義的追訴」期限嗎？肯定殖民者亦有建設，並無不可，也是實事求是。然而，不必遺忘、也不必扭曲歷史，今日同樣可以親善日人友好東瀛。假使寬宥外族卻轉身追殺同族，心術正當嗎？前輩史明的兩岸觀未必讓人信服，但他的人格與努力的事蹟動人、受人尊敬，他對部分政治人或台人的告誡，顯然是當頭棒喝：「比較被日本或國民黨統治何者更好……非常愚蠢。」台灣新聞人、政治人吳豐山公正不偏私，他認為「兩蔣……來台，無疑是國共內戰的延續……如果那時候是中共入主台灣……會比白色恐怖更加不堪……『政黨輪替』意謂概括承受。中華民國國祚延續的『政黨輪替』不是『改朝換代』。」國民黨撤退來台已無退路，在冷戰背景下，為了要自保，所以努力建設台灣，成績不但不低，並且委實已經高於日本的殖民統治。因此，二戰後至本世紀前，政府蓋了14座水庫，遠多於日本的個位數。從1950至2008年，全球百餘國家，實質人均所得增加，台灣以22.8倍僅略低於韓國的23倍；若僅計算至上個世紀最後一年，則因本世紀前八年民進黨執政期間，韓國實質成長高於台灣，那麼，國民黨掌權時期的經濟成績，不就是世界第一嗎？台灣的晶片產業若是可以推崇，而且台積電也真是護台神山，那麼，這些成績不也是國民黨執政期間所規劃與建設完成的嗎？

台灣電影《返校》只談白色恐怖，形同台灣人對歷史記憶的遺忘。（《返校》劇照）

日本與國民黨政府都是「外來政權」的說法，存在已經一段時日。若是這樣，當以相同的標準衡量，尊日貶國民黨就不公正；假使硬要數量化，雖不妥，但真要評價，應該如同吳豐山所說，蔣介石「功大於過」。惟許多年來，台灣僅看當代的日本、也僅選擇性地看歷史，表現在前引台灣總統、行政院長與監察院長的言行，相當明顯，於是事實顛倒。造成逆反的原因，只能諷刺以言，是「內外有別」；國民黨其實是自己人，日本是外人，於是「嚴以律己，寬以待人」。有此雙重標準，也就給予日本較高的評價，凸顯日本殖民台灣的建設而略過其迫害不談；國民黨變成只有製造白色恐怖的形象而不是經濟建設的功臣。

台灣親日但刻意忘卻日本殖民罪行的第四個，可能也是最重要的原因，或許還是得從兩岸關係找答案。

北京持續不承認中華民國的存在，不理會台北。台灣也不理會北京，不接受一國兩制固然合理，但台灣僅將兩岸關係停留在維持現狀，並未穩定提出或試探兩岸或許都能接受的政治關係。這就使得美國對「中」政策改變，發動反「中」並形成氛圍後，「外來政權」的陰影捲土重來或幽靈徘徊。現在，北京政權是不肯放棄武統台灣，置台灣於險境的「外來政權」。「中國」一詞及源出中國的任何字眼，使其消失於眼簾，變成部分國人逞一時之快的反射；他們不肯承認的是，若是真要予以抹除，僅有不思不想、不言不語、不聽不看，始有可能將有關中國的任何牽連，盡數排除而全盤抹煞。不說這根本勢有不能，退一步言，即便力有所及而可以抹除兩岸的歷史及文化語言等連結，這對探索兩岸都可接受的政治關係，不會產生任何正面作用，反而會使台灣在這個情緒結構中，因為無意或刻意減少與對岸的互動，致使台灣可能更為不利。

本文作者馮建三（右一），與台灣學者郭力昕（左一）、盧倩儀（左二）、傅大為（右二）等人於2023年發起《反戰聲明》。（張鈞凱攝）

蔡英文總統向原住民的道歉，是遲到的修辭正義，仍然應該肯定，但道歉文字涉及的荷蘭與日本殖民及清人墾殖的史實，及國民黨的統治，背離史實，是大缺失。造成史實扭曲的原因，也許有誤認的成分，但兩岸關係迄今尚無雙方都能接受的內涵，是不是政府要結盟前殖民者對抗北京，於是美化日本有以致之？「維持現狀」現狀並不合理，無法長久維持，若不提出第三種，兩岸的真正關係僅存兩種。一種是台灣主流民意不接受、如果北京與台北是主從關係的「一國兩制」；一種是敵視北京並有可能為美國所用，因此對岸不會同意的「台灣獨立」。兩岸關係尚未出現兩岸都能接受的第三種模式，道理何在？對岸需要檢討，台灣也要反思。

他人無法代勞對岸，台灣需要面對已經形成的惡果：歷史意識的散失、沒有定位，以至於誤認與扭曲歷史。

誤認歷史，或是刻意認定來自大陸的漢人與清廷建立的政權與荷人及日人，並無不同，都是「外來政權」，甚至想要以此打擊政治競爭者，這是需要矯正的認知，或者，是必須揭露的居心叵測。懼怕政治談判，認定北京與台灣無法協商，難以得出兩岸能夠永久和平的政治關係，這是不曾努力就先放棄，並不明智，也是慵懶自誤。扭曲歷史，只說清廷鴉片戰爭之後更是顢頇無能，並不能正當化西方帝國的入侵，反而變成「譴責受害者」（blame the victim），有違道理，情何以堪。僅說當前台海的戰爭風險，原因只會出在北京不肯放棄武統，卻未分析全豹而發現台海戰爭亦可能來自美國的「善意」或戰略考量，則是應驗陳光興的診斷，顯示我們僅是依循美國的「帝國之眼」在看待、理解世界與兩岸關係。

本文摘錄自《新聞傳播、兩岸關係與美利堅：台灣觀點》一書，台灣聯經出版公司授權轉載。

