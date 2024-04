有「新興市場教父」之稱的資深投資者麥樸思接受《彭博電視》訪問時指出,由於政府政策變化及經濟放緩,內地股票吸引力減低,同時並無太多價廉物美的投資對象。



麥樸思指出會買入台積電,又指出「這才是真正贏家」。他表示透過台灣是進入內地市場的一種方式,因為在美國限制下,台灣亦提供了大量技術。

他亦表示會視印度市場為其投資新興市場的首選。儘管當地市場估值高企令人擔憂,但印度企業在資本回報率方面有出色表現。

台積電:Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. (Reuters)