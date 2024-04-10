習馬二會︱習馬再續前緣　「同一個國家」成兩岸「第一粒紐扣」

【習馬二會】習近平於4月10日下午4時，在北京人民大會堂「東大廳」接見馬英九一行。東大廳既是2005年「胡（錦濤）連（戰）會」的地點，也是大陸國家主席接見外國元首常用的場地，顯見北京方面給予馬英九元首級的待遇。



自2015年習馬兩人在新加坡「世紀之握」的九年後，習近平與馬英九兩人再度聚首，對彼此說了「都沒變」。但從客觀條件來看，世界格局、中美關係與台海情勢，都發生了翻天覆地的變化，處於極大的變局之中。因此，九年後主角雖然還是習近平與馬英九，但眾人關注的重心，已經往北京那一側傾斜過去。

可以看到，九年前的習馬首會，是兩岸分治66年後領導人首度會面，再加上馬英九卸任在即，因此雙方談話都聚焦在得來不易的「和平發展」成果，以及展現兩岸親情的濃密，並鞏固「九二共識」的政治基礎，盼望台灣方面於2016年選出的新領導人，能夠將此路線延續下去。可惜的是，蔡英文就職談話得到北京方面「未完成答卷」的「負評」，蔡英文從而一路朝着「親美抗中」路線狂奔而去，甚至還提出了具有「兩國論」涵義的「互不隸屬」論。

2015年11月7日，習近平和馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

九年後的習馬二會，儘管習近平對面坐的是馬英九，但他說話的對象卻是朝向了美國華府，以及台灣台北。面對北京已然啟動的統一進程，以及接下來要面對的「務實台獨工作者」賴清德上台，「和平發展」不再是習近平講話中的重點，而其重中之重，轉為強調兩岸同屬一個民族（中華民族），以及「兩岸同屬一個國家」。

習馬二會的上午，即將在5月20日正式就職的賴清德，發布了首波內閣名單，「國安會」與「國防部」等「國安」要職，幾乎都是蔡英文時期延續下來的「深綠台獨」人馬。此外，賴政府最為「特別」的是，台總統府內進駐了一位「美國監軍」，也就是兩度被國台辦點名為「『台獨』頑固分子」的蕭美琴。蕭美琴代表的就是美國意志在未來民進黨四年執政的貫徹，賴清德的「親美」路線或將比蔡英文走得更遠、走得更徹底。

對於統一進程已箭在弦上的北京而言，賴清德政府的布局，以及美台關係的進一步趨密，這是不願意樂見到的結果，也是必須搬開的阻礙。習馬二會舉行的時間，就在習近平與拜登（Joe Biden）通電話之後，賴清德發布「國安」閣員之際，以及賴清德520就任之前，習近平利用如此機會，重點強調了「兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實」，以及「外國的干涉阻擋不了家國團圓的歷史大勢」，同時對美對台表達了北京在台灣問題上的底線與紅線。

4月2日晚間，習近平應約與拜登通電話。習近平說道，「戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的『第一粒紐扣』」，並重申「台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線」。眾所周知，台灣問題不只是台海兩岸的問題，更是太平洋兩岸的問題，台灣問題的解決，有賴中美關係的博弈、拉扯、角力與鬥爭。這正是習近平二度與馬英九會面的談話，與九年前首度會面時完全不同的前提條件。

從「和平發展」到「同屬一個國家」，北京方面已經把兩岸政治話語往前推進了一大步。換言之，即正告華府與台北，不需要也沒必要再幻想「維持現狀」了，兩岸定位已然確立為「同屬一個國家」，「台獨」就算再怎麼「務實」也沒戲可唱，美方也必須在「不支持台獨」的基礎上堅定表態，並且要有具體行動。只要扣好了這個「第一粒紐扣」，「和平」才有可能水到渠成。