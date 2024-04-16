夏寶龍求變論道出香港改革的當務之急

4月15日，中央港澳辦主任夏寶龍以視頻連線方式出席香港特區2024年「全民國家安全教育日」開幕典禮並發表致辭。夏寶龍說，香港《維護國家安全條例》的通過和生效，「對香港實現由治及興、保持長治久安和長期繁榮穩定具有深遠影響」。

夏寶龍的致辭圍繞香港實現由治及興，提出五個需要：需要守牢國家安全的底線；需要更加堅定「一國兩制」；需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好；需要更好融入國家發展大局，為香港注入強勁動能、提供更大商機；需要主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當，在積極作為、創新創造中實現香港新飛躍。其中，前四個需要是香港已經在做的工作，第五個需要落實效果不盡人意卻愈發重要和緊迫。

夏寶龍表示：「當今世界變亂交織，香港由治及興的內外環境正在發生深刻變化。時代在變，內地在變，整個市場結構、消費模式等都在改變。今日之中國已非昨日之中國，今日之世界亦非昨日之世界。大家要主動順應時代發展潮流，跟上時代發展步伐，積極識變、應變、求變，在變局中打開香港發展的新天地。香港由治及興本質上就是一條創新變化之路。大家不能用昨天的老眼光看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，不斷突破自我、大膽創新，努力實現香港發展的迭代更新、轉型升級。」

鄧小平啟動的改革開放對當前香港通過改革來化解經濟民生困境具有啟發意義。（《紫荊》雜誌）

這段話其實指向的是改革，是希望香港通過鋭意改革實現由治及興。1978年面對文革造成的深重危機，當時的內地正是因為「團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情」，大膽啟動改革開放，才徹底扭轉經濟社會長期貧窮落後的面貌，崛起為全球第二大經濟體。當下的香港已經修補國安漏洞，重塑政治秩序，持續融入國家發展大局，目前最缺的是在新的內外形勢下以鋭意改革的精神實現由治及興。

自港英時期到現在，香港的經濟社會發展長期受困於「官商共治」的結構，貧富分化持續擴大並開始代際傳承，許多中下階層民眾在高昂的生活成本、沉重的住房問題面前，難以看到改變命運的希望。2023年9月，香港樂施會發表報告顯示，2023年首季香港貧窮人口超過136萬人，貧富差距擴大至57.7倍，為歷年最高。畸形而又嚴重的貧富懸殊問題，既會侵蝕香港穩定的公平基石，讓社會瀰漫怨氣和怒氣，又會堵塞階層流動通道，扼制創新精神與社會活力，妨礙可持續發展。

2019年修例風波發生後，香港大學金融學教授陳志武說過，「香港社會的階層結構太固化，跨階層流動的空間太窄」，「縱觀今天大家熟悉的香港公司和品牌，無非就是滙豐銀行、渣打銀行、國泰航空、長江實業、嘉里集團、太古集團、怡和集團等這些老名字，都是幾十年前留下來的『老香港』，沒有新創的大公司，這本身就告訴你這個社會的『錢』早就固化在少數世家的手中，草根只能繼續做草根」。

在國際化大都市的巨大光環之下，香港的住房問題長期困擾中下階層民眾。（VCG）

新加坡建國總理李光耀曾說過：「公積金和居者有其屋計劃確保了政治穩定……沒有這些計劃，新加坡人將像香港、台北、首爾或東京的人民一樣。在這些城市，工人工資高，卻須花大錢租小房子，而且這些房子永遠不歸他們所有。新加坡選民如果也這樣，就不可能在每次大選中以大多數票一再投選人民行動黨。」李光耀道出新加坡人民行動黨長期執政的奧秘，卻也揭示出香港長期以來的深層次問題。

2022年7月1日，習近平在慶祝香港回歸25年的大會上說：「當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。民有所呼，我有所應。新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民。」他還指出：「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會藴藏的巨大創造力和發展活力。」今次夏寶龍在致辭中強調：「在新的起點上，建設更加美好的香港，推動香港實現由治及興，讓廣大市民過上更加美好的生活，這已經成為香港社會的最大共識、最大期盼。」

在香港政治和安全秩序發生重大變化的當下，面對港英時期遺留至今的深層次問題，香港亟需一場化解經濟民生困境、促進社會公平、給年輕人和中下階層民眾希望的改革。只有這樣，香港由亂到治、由治及興才具備堅實的經濟社會和人心基礎。