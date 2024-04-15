夏寶龍鄭雁雄都提到這一點　真正難的是什麼？

在俄烏戰爭、以巴衝突還沒有停歇之際，伊朗4月14日對以色列本土發起的大規模轟炸，又給本就動盪不安的世界增添了更大不確定性。在這樣變亂交織的大變局關頭，國家安全已然成為各國的頭等大事，中國自然也不例外。

早在十八大後召開的十八屆三中全會後，中共即成立中央國家安全委員會。2014年4月15日，在國安委第一次會議上，習近平系統闡述了總體國家安全觀，指出「我們黨要鞏固執政地位，要團結帶領人民堅持和發展中國特色社會主義，保證國家安全是頭等大事。」其後，十九屆五中全會首次把統籌發展和安全納入「十四五」時期中國經濟社會發展的執導思想，「十四五」規劃和2025年遠景目標綱要對此列專章部署。二十大報告亦延續了此基調，列「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」專章，這也是黨代會報告首次對國家安全進行專章部署。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（黃浩謙攝）

對歷來重視「逢五」「逢十」節點意義的中共來說，今年的4月15日因是習近平提出國家總體安全觀十周年，再結合傳統安全和非傳統安全面對的內外挑戰，故此今年自然不同以往。新華網在為總體國家安全觀提出十周年寫的文章中寫道，「十年來，在總體國家安全觀指引下，我國在國際局勢急劇變化中牢牢掌握了發展和安全主動權。」國家安全部14日推出4·15全民國家安全教育日專題，並公布國家安全機關破獲的十個重大間諜案件：李亨利案；康明凱、邁克爾案；梁成運案；黃宇案；侯某某案；鄭宇欽案；張向斌案；王丕宏、趙汝芹案；個別軍迷非法獲取國家秘密案；國家安全機關對凱盛融英公司開展公開執法。

對香港來說，除了國家層面的節點意義，還有自身小氣候的意義，今年是香港「雙法雙機制」——香港國安法與維護國家安全條例、駐港國安公署與特區國安委最終定型後首次召開「全民國家安全教育日」活動。在出席該活動的講話中，中央港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任鄭雁雄都提到了安全之於香港的重要性，以及中央長期堅持「一國兩制」的決心和誠意，同時也都提到了國際輿論對香港的唱衰。

比如夏寶龍說，香港仍然是全世界營商環境最好的地方，是幹事創業、賺錢盈利、成就夢想最好的地方，就如宇宙中的太陽，烏雲永遠遮不住她的光芒，香港的繁榮不是幾篇文章、幾聲鼓譟就能唱衰的，香港的發展也不是幾隻螳臂、幾條蠅腿就能阻擋得了的，「讓那些見不得香港好的人去哀鳴吧，香港的明天註定輝煌。」鄭雁雄則批評一些不安好心的外部勢力，不擇手段唱衰中國，一些西方知名媒體也都參與造謠污衊，謠言和謊言已經到了無底線的地步。鄭雁雄同時還列了「香港玩完論」、「復甦無望」、「遺址」、「孤島」等論調，並肯定香港媒體齊聲反駁。此外，鄭雁雄還提到，針對唱衰香港的輿論戰，將進行針鋒相對的「認知鬥爭」。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講，中聯辦主任鄭雁雄亦有致辭。（黃浩謙攝）

鄭雁雄所言針鋒相對的「認知鬥爭」是怎樣一場鬥爭？如果只是針對美西方媒體的「造謠」、「污衊」和「唱衰」進行針鋒相對的反駁，顯然是容易的，也是過去一段時間以來一直在做的，但能否由表及裏、從量變到質變，推動香港在輿論戰場的價值更新，才是認知鬥爭的重點也是難點所在。香港過去幾年的發展與轉型說明，相較於民主自由，公平正義才是香港迫切需要的核心價值，凝聚社會共識、推動輿論戰場的價值更新也需要依託於此。香港的繁榮自然不是幾篇文章、幾聲鼓譟就能唱衰的，但諸如此類的文章和鼓譟背後，卻是一場在科技變革倒逼下正在的發生深刻變革的傳播革命，這顯然是比「認知鬥爭」更廣泛的，也是香港能否有效開展「認知鬥爭」的「認知前提」。

在講話中，夏寶龍和鄭雁雄都提到了香港的變與不變。夏寶龍說，「一國兩制」是香港的最大優勢，正是因為有了「一國兩制」，才使得香港資本主義制度長期不變、生活方式長期不變、普通法制度長期不變。「大家要用好『一國兩制』這一最佳制度，把『一國兩制』的紅利最大化。」鄭雁雄則說，「香港保持資本主義制度不變，不等於保持西方的、殖民的意識形態不變。」變與不變的問題，過去幾年頻繁被討論，鄧小平當年對此的闡述也被反覆提及。具體到今天的香港，萬變不離其宗，那就是「一國兩制」。如何才能讓「一國兩制」的紅利最大化？「一國兩制」下的香港，擔負着雙重使命：一方面，香港需要同時將社會主義和資本主義已經呈現的優越性和已經暴露的結構缺陷作為一面鏡子，來思考自身的轉型與改革。另一方面，作為全世界唯一一個既歸屬於「社會主義」又實踐着「資本主義」的地區，香港需要推動社會主義和資本主義兩種不同體制和制度和共融互通、交流競合，這是「一國兩制」這一前所未有創舉的應有之意，也是香港不可替代的最大獨特優勢所在。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講，李家超亦有致辭。（黃浩謙攝）

也因為這樣，所以夏寶龍才會說，「融入國家是為了更好地融入世界、擁抱世界，是為了香港的獨特優勢和香港的發展擴容賦能，讓香港的特色和優勢更加彰顯。」「香港由治及興本質上就是一條創新變化之路」，「多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，努力實現香港發展的迭代更新、轉型升級。」