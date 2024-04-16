夏寶龍求變論｜李家超：港人會把握機會轉型　過去都不會怨天尤人

港澳辦主任夏寶龍昨天（15日）在「全民國家安全教育日」開幕禮上致辭，提醒香港要創新求變，不能用老眼光看待新形勢，要多用新思維解決問題，更點名行政長官李家超作為第一責任人，要排除困難和干擾，以「更有力」的舉措推動香港由治及興。行政長官李家超今天（16日）出席行政會議前會見傳媒，感謝夏寶龍對香港的關心，他說講話是針對全港市民，香港正經歷經濟轉型，以往香港轉型時都不會怨天尤人，並且應變、懂變，相信香港人會把握好機會。



夏寶龍促港求變創新 由治及興靠特首「更有力」推動

《基本法》23條立法後首個「全民國家安全教育日」，重點落在謀發展、拚經濟的方向，港澳辦主任夏寶龍致辭時首次定義「由治及興」的本質，是一條創新變化之路，提醒不能用老眼光看待新形勢，要多用新思維解決問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事」，不過寄語香港「金字招牌」獨特地位和優勢要鞏固，但並非一勞永逸。

夏寶龍點名行政長官李家超和特區政府作為第一責任人，要排除一切困難和干擾，咬定發展目標，堅信他會以「更有力」的舉措推動香港由治及興，大力引進全球高端創新人才，發展金融科技、智慧港口，並推動新産業發展，構築香港新的競爭優勢。

李家超對夏寶龍講話有5點領會

李家超今天（16日）出席行政會議前會見傳媒說，夏寶龍的講話是支持香港發展，提到今天的香港終於迎來謀發展、拼經濟的時機，而香港要迎來由治及興必須要達到五個「必須」。他說自己有在會上致辭，分享了維護國家安全及拼經濟的工作，如未來更好結合有為政府、高效市場；發展新質生產力；發展內部經濟，支援中小企發展等。

李家超表示，重視23條立法後的良機，香港可以聚焦發展經濟，感謝夏寶龍對香港的關心，有五點領會，包括講話是針對全港市民說的，港府會咬定發展目標，工商界要順應發展、創新，為香港添磚加瓦，廣大青年要將讀萬卷書 行萬里路結合起來；第二，香港正經歷經濟轉型期，以往香港轉型時，都能不怨天尤人、應變、懂變；第三，香港應抱有獅子山下精神；第四，國家擁有14億人口市場，香港近水樓台，商機無限；第五，香港要拼搏進取，把握好機會，創造出新功夫。

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李家超：不遵辦消防安全指示將增罰則 主動介入代為維修

油麻地佐敦道華豐大廈日前三級火，造成5死40人傷，揭示屋宇署及消防處過去多次巡查發現問題，甚至曾發消防安全指示、強制驗樓令等，大廈法團均未全部遵辦。李家超被問到部門發出指示後是否不理會，有否失職及未盡責執法。

李家超說，本港老舊大廈較多，面對資源有限，數目巨大的情況，政府要訂優次處理，已要求各部門檢視程序，包括要求消防處和屋宇署增加執法效能，縮短採取措施時間。他又說，發出要求加強消防設施或改善樓宇結構指示後，有單位長時間未有執行，認為要加強執法和增加罰則，當局會修訂法例。他又說，當有急切情況會先由政府執行相關指示，再向業主追討費用，並施加罰款，會要求保安局提早兩至三個月提交修例草案，今年內會提交至立法會審議。他又強調居住環境安全是業主責任，政府有資助計劃，市建局也有一站式平台幫助。

被問到政府有何追討及懲處時，李家超重申將修例增加罰則及讓當局主動介入改善消防措施、加強巡查及檢視大廈內的防火及救火設施。李家超表示，全港有很多私人樓宇，認為業主都有責任維護好大廈，如果有大廈業主認為需要政府額外協助，可以向政府求助，認為這是所有人的責任。

五一黃金周會否延長口岸運作時間？李家超：文體旅局會公布

被問到五一黃金周的安排如何，口岸會否延長運作時間，預計有多少旅客來港，有何措施吸引旅客，李家超說已積極部署，文體旅局3月已召開統籌會議，屆時會宣佈詳情。他又說旅發局、餐飲業等計劃增加商業吸引力，包括透過發放煙火及舉辦日夜都繽紛活動。

回應杜拜王子家族辦公室 李家超：會盡所能吸引更多家族辦來港

對於杜拜王子煞停在港開設家族辦公室啟動禮後爭議不斷，繼被揭發曾是出道歌手，稱呼由「總理侄子」變成「遠房親戚」，日前公司網站更一度消失。李家超表示，政府會盡所能吸引更多家族辦公室來港，因為他們能帶來經濟效益。

國家安全部。（視覺中國）

國家安全部公布10大間諜案 李家超：香港要警剔

被問到國家安全部日前公布10大間諜案，當中部份案件涉及香港，李家超說國安風險有突發性、隱蔽性，不同外國情報人員、外國代理人等有可能用不同身份潛在香港，危害國家安全，最近發布的個案是很好的國安教育，讓公眾知道不同活動都曾在香港發生，並可能持續發生，香港要警剔。

港鐵票價調整機制會否再檢討？李家超：多聽意見

對於港鐵今年再觸動封頂機制，加價3.09%，票價調整機制會否需要檢討，李家超說機制經過多年來收集多方意見而建立，票價考慮了整體營運狀況，工資水平等，每個人都有自己的意見，政府可多聽意見，多研究是好事，不單政府關注問題，立法會議員也有意見，不過，沒有一個辦法可以100%解決問題。