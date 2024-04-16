夏寶龍求變論｜譚耀宗：港與內地發展如龜兔賽跑　為港經濟開藥方

全國港澳研究會副會長譚耀宗今早（16日）分析指，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（15日）在全民國家安全教育日講話，指時代、內地在變，整個市場結構、消費模式都在改變，要主動適應時代發展潮流，積極識變、應變、求變，是為香港經濟「開藥方」，認為香港與內地現時如「龜兔賽跑」，內地疫情期間飛速發展，多方面已追上香港。



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譚耀宗今早在新城電台節目指，夏寶龍今年2月來港調研，當時知道本港將完成《基本法》23條立法，故集中經濟領域考察，並在昨日的活動上開出「藥方」，既強調香港固有一些獨特之處，如是全球最重要國際金融中心、法治水平高、最宜居城市等，要鞏固好發揮好。不過，他指香港同時要應對形勢轉變而變化，國家改革開放40年歷史中，香港一直與內地一脈相承共同發展，他認為不用太擔心，相信香港絕對有能力適應新形勢。

譚坦言，目前情況，香港與內地有些像「龜兔賽跑」，本港過往有多方面領先內地，但疫情令本地很多事情停頓，相反內地善用這段時間發展迅速，當疫情退卻重新開關後，大家發現有很大改變，內地的服務業質素提高，趕上香港。

譚耀宗認為夏寶龍2月來港調研後，昨天為香港經濟開出藥方。（盧翊銘攝）

不過，他指香港經濟基礎本身很大，要再進一步發展不容易，香港要思考如何吸引遊客回來，而有一些基礎優勢仍是存在的，如香港食材來自全世界，烹飪技術水平很高，全世界什麼菜式都有，這些都是先天優勢，所以不能與其他地方「鬥平」。他又指中國14億人口，相信仍有很多人未到過香港，很多內地人仍很想來，之前內地放寬內地自由行城市只是第一步。香港要思考能提供什麼在內地未必享受到的體驗。

譚耀宗指，本港服務業有一些「害群之馬」必須嚴懲，例如呃秤或賣假貨、的士劏客。此外，在創新科技方面也得思考如何吸引讀研人才留港，尤其內地研究生熟知國情，知道內地市場喜好。