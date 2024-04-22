解放軍新建信息支援部隊　新一輪軍改「4+4」兵種格局成形

中國軍隊4月19日迎來新一輪改革，改革內容包括成立解放軍信息支援部隊，撤銷戰略支援部隊。這是繼2015年下半年官方啟動軍隊大改革後，解放軍又一次重大體制改革。



這次改革的主要內容是撤銷戰略支援部隊番號，將此前隸屬戰略支援部隊的主要單位，拆分為信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡空間部隊，總體形成由中共中央軍委直接領導的「4+4」新型軍兵種格局。

4+4軍兵種格局，是指陸、海、空、火箭軍四大軍種，信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡空間部隊、聯勤保障部隊四大兵種。按照中國軍隊的級別劃分，四大軍種都是正戰區級，四大兵種為副戰區級。

中國人民解放軍火箭軍是解放軍新軍種，由第二炮兵更名而來，於2015年12月31日正式成立，擁有戰略導彈部隊和眾多先進的戰術常規導彈部隊。（資料圖片）

此前，由中央軍委直接指揮的軍兵種只有六個，即陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊和聯勤保障部隊。改革後，將科技含量最高的戰略支援部隊變成三個獨立兵種，以增強全軍信息共用、航天進出和利用以及網絡攻防的能力，顯示解放軍將更加注重新質戰鬥力的培育。

新設立的三個兵種中，官方只為信息支援部隊授旗並發表訓詞，顯示這支部隊將在解放軍中扮演重要角色。

官方在訓詞中稱，信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動解放軍高品質發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大。要求信息支援部隊有力支撐作戰，堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精准高效實施信息支援，服務保障各方向各領域軍事鬥爭；推進共建共用，強化科技創新，建設符合現代戰爭要求、具有解放軍特色的網絡信息體系，高品質推動體系作戰能力加速提升。

對於新設立的軍事航天部隊和網絡空間部隊，國防部新聞發言人吳謙說，推進軍事航天部隊建設，對提高安全進出和開放利用太空能力、增強太空危機管控和綜合治理效能、更好和平利用太空具有重要意義；網絡安全是全球性挑戰，也是中國面臨的嚴峻安全威脅；推進網絡空間部隊建設，大力發展網絡安全防禦手段，對築牢國家網絡邊防，及時發現和抵禦網絡入侵，捍衛國家網絡主權和信息安全具有重要意義。

解放軍改革正邁進最後一步。（視覺中國）

從官方的訓詞和吳謙的介紹可以粗略看出，信息支援部隊主要負責為各個作戰部隊提供情報、通信、指揮、控制等方面的支援，以提高作戰效能和戰鬥力。

軍事航天部隊主要承擔戰略偵察、技術驗證等職能，包括戰時快速補充發射衛星，天基監視平台，臨近空間戰略偵搜平台和反導系統前期觀測等。

網絡空間部隊的主要任務，就是及時發現和清除病毒入侵，也包括開展情報收集、軍事欺騙、輿論戰和心理戰等。

形象的說，陸、海、空、火箭軍四大軍種相當於解放軍的拳頭，軍事航天部隊相當於解放軍的眼睛和耳朵，網絡空間部隊負責網絡安全，信息支援部隊則相當於解放軍的神經網絡，把各軍兵種的硬體軟體串聯起來融會貫通，保障各個體系各個終端快速、準確地分析利用各路情報，為中央軍委和各戰區制定戰略、戰術方案提供支援。

信息支援部隊將承擔各類情報的收集、分析和傳輸，透過各種技術手段，如無人機、衛星偵察、網絡偵查等，收集敵方信息，包括人員、裝備、部署、戰術等，為各作戰部隊提供準確、及時的情報支援。同時，信息支援部隊也負責保障軍隊的通信和指揮控制，包括建立和維護通信網絡，確保作戰部隊之間的信息傳遞通暢，保障作戰部隊能夠按照計劃和指令開展行動。

中國軍隊這輪軍改也是在學習借鑒美軍的做法。早在上世紀80年代，美軍就成立了空軍太空司令部；2019年，美軍正式成立太空軍。網絡部隊在美軍也由來已久，上世紀90年代，美國就開始進行網絡作戰研究及實踐。2010年，美軍將全球網絡行動聯合特遣隊和網絡戰聯合功能司令部，合併組建成網絡司令部。

與美軍相比，解放軍在航天、網絡以及信息化方面長期處於落後狀態。近些年來，隨著中國綜合國力和科技實力不斷增強，解放軍的裝備和作戰理念也不斷更新，開始學習借鑒美軍的先進經驗。

2015年底，北京官方發起中共1949年建國以來規模最大的國防和軍隊改革，打破長期實行的總部體制、大軍區體制、大陸軍體制，構建起軍委管總、軍種主建、戰區主戰的新格局。戰略支援部隊就是在那次改革中成立的。

八年多後，戰略支援部隊成為歷史，信息支援部隊等新兵種應運而生。這是中國軍隊改革的繼續，也是解放軍為打贏現代化戰爭作出的新嘗試。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

