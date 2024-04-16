「屯門大峽谷」良田坳落閘整路　保安局：具體施工信息屬軍事機密

位於軍事禁區內的「屯門大峽谷」良田坳，一直是當區的晨運勝地，也是熱門的行山打卡位。上月，有網民發現良田坳有挖泥車等進行工程，「屯門大峽谷」內部分狹窄的道路被擴闊，改變了原先的景觀。在工程期間，行山人士不能通過軍車路由良田坳前往下白泥，附近一帶亦已廣貼告示。

被問到良田坳工程的細節及預計完工日期，保安局發言人回覆表示，具體施工信息等屬軍事機密，不能披露，並指出青山靶場為軍事禁區，任何人士未經許可不得擅自進入。



網民發現，由良田坳往下白泥的軍車路正進行工程，有挖泥機及泥頭車。在工程進行期間，行山人士不能從良田坳沿軍車路落下白泥。（由行山人士提供）

上月，不同網民在Facebook關於屯門社區及行山的群組中，發布「屯門大峽谷」良田坳進行工程的照片，見到山上有挖泥車，以往狹窄的道路被擴闊，有危險告示牌被拆下。網民估計，解放軍希望修葺連接良景及下白泥的軍車路，部分路段日久失修，大型車輛難以通行。

「屯門大峽谷」良田坳是行山熱點。（資料圖片）

在上圖的位置，狹窄失修的軍車路已被擴闊。（由行山人士提供）

記者上月兩度到良景邨登良田坳的軍車路視察，第一次發現登山鐵閘關閉，張貼了數張工程告示，但行山人士都繞過鐵閘，從草叢邊出入；第二次時發現大閘關上，但一道可供行人通過的閘口打開了，行山人士能夠上落軍車路。

上月第一次到場視察，發現大閘關上，但有行山人士繞過鐵閘上落。鐵閘上，張貼了多張告示。（顏銘輝攝）

上月第二次視察，發現一道閘門打開。（顏銘輝攝）

閘口的告示以繁體字打印，稱：「青山靶場將有土木工程進行，請各位市民切勿進入，以免發生危險。青山靶場乃屬解放軍註（駐）港部隊軍事訓練區，場區屬實彈射擊訓練，而所有未經批准，私自進入禁區已屬違法行為，可經檢控。」

在鐵閘上張貼了多張告示，告示沒有下款，不知由什麼機構發出。（顏銘輝攝）

另一款的告示，多了一句指此路不能通往白泥。（顏銘輝攝）

部分告示加多一句「工程進行中，此路不可前往白泥深灣路」，但所有告示均沒有下款，未知由政府機關或工程公司發布。有山友透露，在山上良田坳沿軍車路一帶，各處張貼了超過40張告示，提醒遊人此路不能通往下白泥落山。另有山友嘗試行往下白泥方向，見到有泥頭車及挖泥車，有工人阻攔他前進，要求他另覓他路或回頭。

記者向保安局查詢相關工程細節、完成日期以及張貼告示的機構，保安局發言人沒有透露。

保安局發言人回覆稱：「青山靶場是中國人民解放軍駐香港部隊（香港駐軍）的軍事設施，屬《軍事設施禁區令》（香港法例第245B章）列明的軍事禁區，受《駐軍法》和《公安條例》（香港法例第245章）等法律保護，任何人士未經許可不得擅自進入。」

發言人續稱：「駐軍對青山靶場相關路段進行施工維護，是管理使用軍事設施、依法履行防務職責的行為，具體施工信息等屬軍事機密，不能披露。按照《駐軍法》第十條，香港特區政府應當支持香港駐軍履行防務職責，保障香港駐軍人員的合法權益。」

以前狹窄的軍車路被擴闊。（由行山人士提供）

另外，記者向保安局查詢近年有多少行山人士因誤入青山靶場而被檢控，對方沒有交代數字。對於傳媒及市民在網上介紹及分享靶場內的行山景點有沒有違法風險，對方亦沒有正面回應。

【工程前的「屯門大峽谷」】

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青山靶場雖為軍事禁區，禁止未經准許人士進入，但良景邨登山的大閘以前「門常開」，很多屯門街坊會沿軍車路上落山散步，在良田坳一帶亦有一些由晨運人士搭建的涼亭設施。在青山靶場內，有多個行山打卡熱點，包括屯門大峽谷、月牙谷、青松紅壑、方包石，而屯門最高峰青山則在靶場之外。若果要行著名「考牌路線」杯靈雙渡，大部分路段皆在靶場內。

在2017年，駐港解放軍發現有人在青山靶場內非法耕種，曾封山清理相關非法耕種的用地。當年的通告以簡體字打印，下款有駐港解放軍法律處的印章。

政府每月會公布青山靶場射擊練習的日期和時間，普遍包括所有閒日早上8時至晚上9時的時段。政府會在相關通告呼籲，射擊練習開始前和射擊時，射擊練習區將懸掛紅旗或紅燈；為免發生危險，各界人士切勿進入射擊練習區及靶場範圍。