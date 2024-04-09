感動中國2023｜超高速風洞奠基人俞鴻儒、香港視障歌手蕭凱恩獲獎

由中國中央廣播電視總台舉辦的「感動中國2023年度人物評選」於4月8日晚上揭曉名單，9位個人和1個團體獲獎。包括老科學家俞鴻儒、特教老師劉玲琍、社區幹部孟二梅、泳壇名將張雨霏、水稻專家楊華德、老藝術家牛犇、友誼使者穆言靈、大國工匠張連鋼、視障歌唱演員蕭凱恩和藍天衛士空軍航空兵某團飛行二大隊。



科學家俞鴻儒獲得「感動中國2023年度人物」（視覺中國）

洞作為地面上的「天空」，飛行器的「搖籃」，見證了中國東風系列導彈、神舟系列飛船等國之重器的誕生與成長。科學家俞鴻儒院士，是中國高超聲速風洞奠基人，研究風洞技術已有60余年。在國家資金緊張之際，俞鴻儒選擇了省錢的研究路徑，成功完成試驗。央視評價其為「時代塑鴻儒」。

特殊學校老劉玲琍獲得「感動中國2023年度人物」（視覺中國）

特殊學校老劉玲琍任職於湖南衡陽特殊教育學校，她紮根講台，讓聽障孩子在有愛的環境中，學習開口說話。並自編教材，自創唇舌操、觸摸法和情境教學法，每天一對一教學，讓學生感受氣流的大小，聲帶的震動。33年來，她教的80多名聽障學生中有20多名考上了大學，實現夢想。

落坡嶺社區黨支部書記孟二梅獲得「感動中國2023年度人物」

去年7月30日，北京強降雨致K396次列車迫停在門頭溝落坡嶺站，近千名乘客被困。落坡嶺社區黨支部書記孟二梅向全體乘客承諾，「只要有我們一口吃的，肯定有你們的」。回憶起當時救援的場景，孟二梅說，「只有災難真正到你身邊的時候，你才能知道當時那個艱辛」。央視評其，用小小的肩膀扛起了近千名滯留乘客的生死安危。

泳壇名將張雨霏獲得「感動中國2023年度人物」（視覺中國）

正在備戰巴黎奧運會的泳壇名將張雨霏在2023年的世錦賽、大運會、亞運會、世界盃三站，參加59個項目，拿下23塊金牌，平均4天一場比賽。即將到來的巴黎奧運會，張雨霏說想做世界的「蝶後」，「有些比賽是為了國家，將國家的責任扛在肩上，只有一個字：做！」

農業專家楊華德獲得「感動中國2023年度人物」（視覺中國）

今年60歲的農業專家楊華德，援助非洲布隆迪已有9年。在楊華德和團隊手把手幫助下，布隆迪水稻產量由平均每公頃3噸提升至10噸。楊華德帶出的布隆迪學生，不僅自家水稻種得好，還被派往鄰國傳播先進經驗。

一生都在演小角色的國家一級演員牛犇獲得「感動中國2023年度人物」（視覺中國）

89歲的國家一級演員牛犇，70多年來精心刻劃了200多個經典熒幕形象。即便是很小的角色，他都會全力以赴；他從不給別人添麻煩，沒有助理，不用替身，受傷後打上麻藥也要完成角色。一生都在演小角色的牛犇說，「我不用人扶，哪跌倒哪爬起來。」

熱愛中國文化的美國人穆言靈獲得「感動中國2023年度人物」（央視新聞）

熱愛中國文化的美國人穆言靈和她的丈夫，創立了「鼓嶺之友」，並奔走於美國的東西海岸間，尋找那些塵封在鼓嶺柳杉和歐美式老房子里的人物，讓美好的記憶重新鮮活起來，續寫著中美兩國民間情誼。

青島自動化碼頭建設者張連剛獲得「感動中國2023年度人物」（視覺中國）

青島港自動化碼頭，創造了多項世界紀錄。而在立項之初，自動化碼頭技術被國外壟斷。「越遇到困難越來勁，越遇到難題，越能激發我的鬥志。」張連鋼和團隊留下幾十萬字的分析報告和兩千多份技術會議記錄，用1000多天就完成國外常規8到10年建設任務。

香港視障歌唱演員蕭凱恩（右）獲得「感動中國2023年度人物」（視覺中國）

香港視障歌唱演員蕭凱恩，3個月大時，因眼癌摘除眼球。她通過摸盲文點字樂譜和聽錄音反覆背誦，一點一點學會了彈鋼琴。她在黑暗中追逐音樂夢想，20歲時已贏得超70個音樂比賽獎項。即使身體殘疾，她依舊經常參加義演籌集善款。她說，「天生我材必有用！只要你努力，就可以幫助到有需要的人。」

空軍航空兵某團飛行二大隊獲得「感動中國2023年度人物」（視覺中國）

為維護國家的主權和領土完整，近些年，空軍航空兵某團飛行二大隊勇擔使命，駕駛「轟-6k」戰巡南海、繞飛台島、演兵西太，飛出了不斷延伸的時代航跡。一次考核中，他們在起飛晚了22分鐘的情況下，逆轉絕境，奪得團體第一名。央視評價他們，「從單打獨鬥，到成體系作戰，中國空軍越飛越高，越飛越強！」