沙特伊朗在北京復交　內媒揭露「中國為何能當最後的斡旋者」?

中國、沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）、伊朗在北京發表3方聯合聲明，宣布沙伊同意恢復雙方外交關係。三國宣布，沙特和伊朗達成一份協議，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。



《上觀新聞》指出，面對這一震動世界的新聞，外界讚賞之餘，也沒有放棄追問：「這對中東「世仇」為何能在此時握手言和？中國何以能扮演勸和「收官者」角色，成就兩國的和解？沙伊關係融冰對地區和世界意義何在？」

《上觀新聞》專訪寧夏大學中國阿拉伯國家研究院院長李紹先、中國現代國際關係研究院中東研究所所長牛新春，兩人幾乎都提到四個要素：「大勢所趨、水到渠成、互有需要、臨門一腳。」，專家也回應，為何只有中國只有中國能為沙特與伊朗縫上最後一道收口線。

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第一：大勢所趨

牛新春指出，自2010年中東變局以來，地區國家關係經歷了一個分合過程，各國已逐步厭倦爭鬥，而專注發展。在此大背景之下，近年來，中東格局也出現嬗變。2020年以來，阿以關係破冰，以色列與阿聯、巴林、蘇丹、摩洛哥實現關係正常化。

2021年，沙特、巴林、阿聯、埃及與卡塔爾復交更是開啟了中東「外交之春」。隨之而來的是，沙特、阿聯與土耳其緩和關係，阿聯與伊朗開始接觸，沙特與伊朗和解可被視為「外交之春」的縮影與寫照。

沙特阿拉伯及伊朗國旗併相（皆取自路透社）

第二：水到渠成

兩年來，沙特與伊朗舉行多輪談判，談判地點輾轉伊拉克、阿曼。李紹先說，「數輪實質性談判使沙伊步步走近，為兩國最終達成協議、恢復外交關係奠定基礎。」，他也指出，此次，沙伊兩國也對伊拉克和阿曼表示讚賞與感謝。

第三：互有需要

互有需要也是和解重要驅動力。李紹先指出，拜登（Joe Biden）政府2021年上台以後大幅調整中東政策，包括推動恢復伊朗核協議，與沙特關係也有所冷淡，不再像特朗普政府（Donald Trump，又譯作川普）時期那樣親密，且單方面支援沙特，挑動沙特與伊朗對抗，並推舉前者為中東反伊聯盟盟主。

「失去美國的支援，如果與伊朗繼續對抗，將有損國家利益，沙特也因應形勢調整政策。」

在牛新春看來，沙特選擇在北京與伊朗握手言和也是有意向美國釋放訊號——中東國家離開美國照樣可以幹成大事。

此外，迫切希望解決也門問題也是關鍵之一。自2015年軍事介入也門衝突以來，沙特並未獲得預期收益，也門局勢始終僵持不下。伊朗被認為是也門胡塞武裝支持者，沙特希望解決也門問題，自然需要得到伊朗的幫助。

也門亞丁機場爆炸，圖為2021年12月30日爆炸發生前，新聯合政府的專機從沙特阿拉伯飛抵也門後，在場人士準備歡迎抵埗的乘客。（Reuters）

牛新春指出，就伊朗而言，自美國特朗普政府退出伊朗核協議並對伊朗重啟制裁後，伊朗陷入經濟困境與國際孤立。伊朗希望抓住中東「外交之春」的機會，與沙特等周邊阿拉伯國家緩和關係、擺脫孤立，因此接過沙特遞來的橄欖枝。

第四：臨門一腳

經過中東相關國家的前期準備與鋪墊，沙伊兩國得以最終握手，中國則是關鍵的「臨門一腳」。

「第一時間聽到這個消息時，我感到驚奇，覺得中國外交太棒了！」李紹先感嘆說，三方聯合聲明最大的亮點就是中國，就是北京，正是中國果斷出手，才促成海灣兩個關鍵敵對國之間重啟外交關係。

最後的斡旋者為何是中國？

斡旋中東矛盾歷來不乏各路力量，有地區國家，也有其他大國，為何只有中國能為沙特與伊朗縫上最後一道收口線？對此，李紹先概括為四個關鍵詞，「信任、耐心、智慧和擔當」。首先是信任。

「無論是沙特還是伊朗，都對中國高度信任，這一點非常難得。在當今世界大國中，恐怕只有中國能夠做到，美國是做不到的。」李紹先說，只有得到雙方高度信任，中國才能扮演最終的說和者角色，完成這一艱巨任務。

沙伊復交：在中國斡旋下，沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban，左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，右）2023年3月10日與中國共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為兩人在會議艾班與沙姆哈尼在會議舉行期間交談。（Reuters）

中國能贏得兩國信任，在牛新春看來，這與中國始終秉持的中東外交政策原則密不可分。即不干涉中東國家內政、在中東地區矛盾中不選邊戰、與所有國家保持平衡的外交關係，這樣在調停時才能維持獨立、可信的態度。

牛新春還指出，中國的客觀、中立、不持偏見、主持公道與正義，與美歐等西方國家的做法形成鮮明對比。以美國為例，儘管美國對中東事務具有巨大影響力，在其推動下也使以色列與一些阿拉伯國家建交，但是，拉偏架、實質介入衝突、附加額外條件、講求利益交換等等是美國的一貫做派，這使得美國無法站在一個客觀、中立的立場去調停矛盾、斡旋關係，甚至還對解決中東地區矛盾帶來負面影響。

其二是耐心。自2022年底以來，中國的中東外交高潮迭起。

2022年12月習近平主席訪問沙特，並出席中阿、中海兩場峰會。緊接著今年2月中旬伊朗總統萊希應邀訪華，這是伊朗總統時隔20多年首次對中國進行國事訪問。近一個月後，沙特和伊朗在北京會談並恢復外交關係。

圖為2022年12月8日，中國國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

李紹先表示，這些鋪墊與推進的背後，無疑包含為沙特與伊朗修復關係付出的外交努力，顯示中國的耐心與深思熟慮。

其三是智慧。李紹先認為，三方聯合聲明的內容透露出中國的外交智慧。一方面，尊重沙伊雙方達成的歷史協議。

此次，雙方同意將啟動兩國於2001年4月17日簽署的安全合作協議和於1998年5月27日簽署的一份總協議。

另一方面，雙方強調尊重各國主權，不干涉別國內政。「這意味著雙方將互相尊重，化解外界對兩國繼續進行代理人戰爭的擔憂。」

「這些都體現出中國的外交智慧和理念。」李紹先說，一是回到歷史基礎來推動雙方找到公約數；二是主張中東人民的自主性。「中東地區之所以長期動盪不寧，最大問題就是外部勢力的干預。要使中東恢復長治久安，中東人民必須把握自己的命運。」

其四是擔當。「中國敢於承擔如此艱巨的挑戰，勇往直前，推進雙方對話、和解直至成功，顯示了中國的大國責任與擔當。」李紹先說，這也是中國提出的全球安全倡議、人類命運共同體理念的成功實踐。

在習近平的「中國特色大國外交」下，王毅擔任不可或缺的角色。（路透社/資料圖片）

兩位學者指出，沙特與伊朗復交對兩國、中東乃至世界都將產生重要影響。對兩國而言，關係正常化是重大利好，將緩解兩國緊張關係，推動雙方走向合作。

牛新春認為，「沙伊關係邁出一小步，中東和平穩定邁出一大步」，他表示，中東熱點問題與沙伊對立、對抗直接關聯，包括也門、敘利亞、黎巴嫩等問題無不如此。因此，兩國復交將有助於解決地區熱點問題。

李紹先說，沙特與伊朗復交表明，不管問題如何艱難複雜，還是有解決之道的。只要本著一些基本宗旨原則和精神平等對話，包括《聯合國憲章》《伊斯蘭合作組織憲章》，就沒有解決不了的難題。

融冰只是第一步

兩位學者提醒，沙伊復交只是關係融冰的第一步，冰凍三尺非一日之寒，兩國關係若要回暖並升溫，還有一段路要走，其間也不乏挑戰。

牛新春表示，沙伊都是海灣實力強國，矛盾由來已久，而且是中東核心矛盾之一。其背後涉及政治、教派、地區領導權之爭，以及外部勢力的干預。所以，雖然兩國復交，但是實質問題與根本矛盾並未解決。而且，從歷史來看，這並非沙特與伊朗第一次從斷交走向復交，未來也不排除因形勢變化或突發事件而使得兩國關係再次惡化。

路透社稱，與美國不同的是，中國與沙特的地區競爭對手伊朗保持良好關係，而且對解決沙特的政治或安全問題沒有興趣。圖為9月16日上午，國家主席習近平在烏茲別克的撒馬爾罕國賓館會見伊朗總統萊希。（中國政府網站）

李紹先指出，沙特、伊朗關係融冰後，若要順利向前發展，還有許多工作要做。一則需要雙方積極向前推動。

三方聯合聲明提到，至多兩個月內重開雙方使館和代表機構；同意兩國外長舉行會晤，啟動上述工作，安排互派大使等。這說明接下來兩國之間將會展開緊鑼密鼓的磋商，來敲定相關細節，探討如何加強關係的後續步驟。二則還需要其他國家積極協助，攜手促進這一處理程序。