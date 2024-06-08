中國培育和壯大「耐心資本」的底層邏輯

當今中國，身處新概念疊出的偉大時代。在新的時代背景下，面臨新的偉大復興任務，樹立了新的發展理念，同時遭遇百年未有之大變局，為此，國內需要不斷用新概念、新名詞來標記這個偉大的新時代，賦予新時代以新的內涵。

今年4月30日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議強調，要積極發展風險投資，壯大耐心資本。這是「耐心資本」這一新概念首次在中央政治局會議上被提及。

何為「耐心資本」？中央拋出了這一新概念之後，國內學界就需要對此進行討論、分析，為新概念填充新的內涵。清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，他對於耐心資本的理解就是一級市場的風險投資、天使投資的投資期限能夠拉長，比如基金的存續期是否可以做到10年甚至12年。同時，還希望能有更多的企業年金、養老基金、退休基金還有一些家族辦公室等長錢，進入到一級市場，這樣能夠把存續期拉長，能夠更好地從早期投早投小投硬科技。

4月28日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在2024北京國際汽車展覽會調研。（新華社）

峰瑞資本創始合夥人李豐認為，談到耐心資本，錢的來源肯定是一方面，機構確實更耐心一點，但機構投資者也存在評價機制問題。比如保險資金，一般是二三十年以上的錢，遠超過一個VC（風險投資）的周期，或者幾乎任何一個權益投資的周期，但是它有一些當期的財務考核指標和會計本身的指標。我們要推動這些錢進入不管是風險投資，還是二級市場，可能需要給它在左側一些政策的落地，這個政策主要是指對保險本身做另類投資或者資產配置中會計制度的一些安排。也可能需要做一些右側的安排，比如，如果你持有的時間長，是不是可以有一些更好的財稅安排，鼓勵持有更長時間。

上述看法多從投資者角度來理解耐心資本。安邦智庫（ANBOUND）的研究人員大致同意如下的的看法：所謂耐心資本，就是指投資周期相對較長的投資資本，它們對風險有着相對較高的承受力，同時對資本回報有着較長期限的展望。不論資金是風險投資（VC），還是股權投資（PE），只是它們不是基於短期目的進行炒作，呈現出穩定的投資安排，都可以稱之為「耐心資本」。

我們認為，如何理解耐心資本及其作用，估計市場的分歧不大。真正的挑戰是，國內如何培育耐心資本？或者需要什麼樣的環境、氛圍和政策激勵，才能引導資本趨向耐心資本？也就是說，耐心資本面臨的不是理念問題或認知問題，而是在正確認知之後的政策實踐問題。

要培育耐心資本，我們認為關鍵在一個「穩」字。國內如果能做到「四穩」，將有可能在市場上形成有影響力的耐心資本。

一是穩定的國有投資。從中國政府對於各類資本的控制能力來看，「國家的錢」最聽話，最有可能按國家的意願來辦事。如果要建立一個包含多元耐心資本的市場，首先要求各類「國家的錢」在其中發揮作用，形成穩定的市場底盤。這類「國家的錢」包括央企和國企的錢、中央政府與地方政府的財政資金或準財政資金、國有金融機構的錢、社保基金的錢等等。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

二是穩定的宏觀經濟環境。中國是新興市場國家，國家宏觀經濟必須保持中速以上的增長，才能穩定市場、穩定就業、穩定居民收入，從而穩定社會信心。只有保持穩定的宏觀經濟環境，資本才會選擇穩定的價值投資，成為相對穩定的「耐心資本」。

三是堅持穩定的開放。四十多年來，中國經濟最大的成功之處來自於改革開放。保持改革開放，外資的心態就會穩定，外資如果穩了，不僅可以影響其他外資繼續投資中國，還有助於讓國內資本保持穩定，不要在驚悸和波動之中逃離中國。

四是堅持穩定的政策執行。政策穩則市場穩，國內要確保營商環境穩定，確保政策制定、政策出台、政策執行都能保持相對穩定。公共政策工作不能走極端，不能搞矯枉過正，不要搞突然襲擊，政策不要搞單兵突進，不要打政策「橫炮」，不要搞合成謬誤和分解謬誤。在安邦研究人員看來，國內要培育和壯大耐心資本，堅持政策穩定最為重要。回想前幾年國內在多個領域搞「大整頓」，打擊資本「野蠻生長」，結果在資本圈弄得風聲鶴唳。這種情況在今後需要避免。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

中央提出壯大耐心資本，為國內資本市場發展提出了發展方向。如何形成有利於耐心資本成長、發展和聚集的環境？這對於中國未來的發展至關重要。我們建議國內重視「四穩」——穩定國有投資、穩定宏觀經濟、穩定開放、穩定政策執行，抓住了「四穩」，就是抓住了形成耐心資本的底層邏輯，今後培育和壯大耐心資本將不是難事。

本文經安邦智庫授權發布。