寧德時代被曝實行「896」工作制　要求中國員工奮鬥百日拼產能

近日，有網民曝內地新能源電池廠家寧德時代向員工發出「奮鬥100天」的號召，要求國內員工實行「896」制度。



據網民曝光的圖片顯示，為更好完成組織賦予的任務，加快推進各項工作達成，公司號召從6月12日起，「JG7」及以上奮鬥100天。要求符合條件的員工從6月12日起，施行896的工作日，即早上8點上班，晚上9點下班，每周工作6天。還補充通知說明：外籍員工不強制，按照他們的意願。

據悉，寧德時代的「奮鬥100天」號召已非首次，2022年就有內媒報道：寧德時代奮鬥100天已成常態化。

此外，美國議員於日前促拜登政府將寧德時代列入實體清單，要求禁止美國國土安全部向其採購電池。寧德時代官網6月7日晚就此問題指出，「美國國會議員6月5日的一封信指控寧德時代與強迫勞動有聯繫，這是毫無根據和完全錯誤的。」

另據財聯社6月17日報道，有寧德時代內部員工表示確有此事，上周五部門開會口頭通知此事，並表示：「之前也要加班，但不強制到九點。」還有知情者透露，該號召是針對一定級別以上員工，並非所有員工。目前，寧德時代仍未公開回應此事。