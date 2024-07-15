特朗普遇刺的三個謎團　美國特勤局是不是故意放水？

文章獲授權自內地知名時政評論公眾號「牛彈琴」



特朗普在賓夕法尼亞刺遇畫面逐格睇：

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不得不說，特朗普命大。

看西方網絡上熱傳的圖片，子彈擦著特朗普的右耳朵而去，只要稍稍偏了一丁點，或者，不是冥冥中特朗普偏了一下頭，那結果就是一槍爆頭。

那美國的歷史，真就要改寫了。

即便這樣，後果也很嚴重，拜登有點懵，全世界都震驚。

隨著更多細節的曝光，至少有三個謎團，越發撲朔迷離。

第一個謎團，兇手為什麼要對特朗普下手？

兇手被當場打死了，已經無法開口。

刺殺發生後，特朗普第一時間的反應，除了感謝特勤局和執法部門外，說一切讓人難以置信，這樣的行為竟然發生在美國，「目前還不知道槍手是誰，但他已經死亡。」

事情發生在美國，倒也不見得難以置信。但請注意特朗普有關兇手的這句話，他是留有伏筆的。

隨著調查的深入，FBI已經確認，兇手是賓州20歲的男子克魯克斯。

他17歲時，曾向一個民主黨團體捐贈了15美元；1年後，他又登記為共和黨人。他的父親登記是一名自由主義者，他的母親登記是民主黨人。

克魯克斯成績頗優異，還曾因數學和科學獲得過 500 美元的獎金。但他的同學稱，他在學校經常遭遇霸淩，「他就像一個總是孤獨的孩子。他總是被欺負他被欺負得太厲害了。」

克魯克斯的襲擊以及著裝，讓人猜測他有軍事經驗。但美國軍方緊急排查後認為，他沒有過參軍的經歷。

他使用的AR-15步槍，是他父親半年前購買的。而在他的車裡和家中，FBI都發現了製造炸彈的材料。

這些信息拼湊在一起，就帶來一系列問題，克魯克斯到底精神正不正常？他到底是民主黨還是共和黨？他為什麼要向特朗普開槍？

幾種可能性吧。

1，他精神不正常，如同以前列根遇刺，也是精神病人所為。

2，他精神正常，但卻是共和黨。但也有一種說法，克魯克斯故意登記為共和黨，就是掩蓋自己的身份。

3，我看到，還有人推測，克魯克斯比特朗普還要極端，看不慣特朗普的一些做法，於是對特朗普下手。

他已經無法開口，一切都是謎。

特朗普不會輕易放過這場危機，他說：「目前還不知道槍手是誰，但他已經死亡。」

可能就是獨狼行為，但特朗普陣營不會排除任何可能性，不排除還會加大對政治對手的攻擊。

CNN就報道，特朗普遇刺後，一些他的支持者就痛駡記者：你就是下一個。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

第二個謎團，到底是不是自導自演？

特朗普越是加大對政治對手的攻擊，對手肯定也不會善罷甘休，不排除出現「自導自演」的說法。

兇手是登記的共和黨人，更讓人產生疑問。

但坦率地說，這麼兇險的一幕，差一點就爆頭，說自導自演，這樣的陰謀論，大家都很難相信。

而且，真要演，最好在大選投票前夕，現在還差了四個月，特朗普而且領先，演這樣的戲，太兇險也太不值當了。

但美國政治，誰又能說得清呢？

反正，相信的人永遠相信，這就是特朗普自導自演。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員推上車前，仍舉起手臂向在場支持者示意。（Reuters）

第三個謎團，特勤局是不是故意放水？

我看到，特朗普遇刺後，振臂一呼支持特朗普的馬斯克，就痛駡：要麼是極其無能，要麼就是故意。無論如何，美國特勤局領導層必須辭職。

為什麼？

因為按照披露的細節，當時就有目擊者看到了有槍手爬上屋頂，而且清晰地看到他拿著一把步槍，他第一時間告訴了特勤局特工和警察，但他們都無動於衷，直到最後槍響……

而且，集會現場都不大，按照慣例，所有制高點都要佈防，但100來米外的這所房屋屋頂，居然特勤局就沒人，任由槍手在那進行狙擊。這樣的安保漏洞，匪夷所思。

還有，擊斃兇手的特勤局狙擊手，似乎看到了槍手，但遲疑了至少42秒，遲遲沒有開槍，直到對方開始襲擊特朗普。按照一些美國人的看法，特勤局內部，肯定有貓膩。

真相，我們不知道。

但我看到，馬斯克發了一條又一條質疑的帖子，他不相信。

好在，特朗普大難不死。

對我們來說，這都是美國內政，我們就是看戲，比紙牌屋還紙牌屋的大戲。

事件很突然，我們有點驚訝也很正常，但我總覺得，也不必要太驚訝。

不驚訝，一是因為現在美國的撕裂。別忘了，佩洛西家也被打砸過，特朗普支持者更上演過「圍攻國會山」。

特朗普更是一個爭議性人物，支持者很多，仇人也不會少。這次有人光天化日之下行刺，也從某種角度說明，槍手對特朗普的刻骨仇恨，不惜鋌而走險，採取肉體消滅。

這種極端的人，在美國只有一個嗎？

不驚訝，另一個原因，是美國的槍支氾濫。別忘了，3億美國人，3億多條槍，每年打死3萬多人。

美國多位總統，林肯、西奧多·羅斯福、肯尼迪、約翰遜、列根，等等，都曾遭遇過刺殺或者未遂刺殺。

但禁槍在美國，是一個不可能完成的任務。特朗普本人就強烈反對。隨著現代槍支火力越來越大，準星越來越高，槍擊案的後果也越來越嚴重。

這不會是第一起，更不會是最後一起。不信，我們走著瞧。

但讓我尤其憤怒的是，一些無恥的美國人，這樣的事情，居然還向中國潑髒水。

在兇手克魯克斯沒有被披露前，我看到，社交媒體上，居然有美國小報的截圖，上面言之鑿鑿稱，兇手是一個「中國人」（Chinese man）。

看得人心裡不由咯噔了一下。

兇手明明是一個美國20歲的白人，卻硬說成是一個中國人，真實性在哪裡？新聞倫理在哪裡？

這不是蠢，而是壞，十足的壞！