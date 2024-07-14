特朗普遭槍擊｜內地專家大讚反應非常快+表現倔強　是領導力表現

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遭槍擊受傷，內地的外交學院國際關係研究所教授查雯分析稱，在此次槍擊事件當中，特朗普的臨場反應值得關注，不論是躲避槍擊還是向支持者揮舞示意，這些舉動都很符合美國選民的「胃口」，是「加分項」。她預測，在此之後特朗普的支持率或將再度攀升。



特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員推上車前，仍舉起手臂向在場支持者示意。（Reuters）

特朗普在賓夕法尼亞刺遇畫面逐格睇：

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查雯接受內媒《極目新聞》採訪時稱，「特朗普的反應可以說非常快，立刻蹲下躲在了演講台後面，現場也傳出了一片驚叫，緊跟著安保人員衝上演講台將特朗普團團圍住」。

查雯表示，特朗普在遭遇槍擊後的表現很「倔強」，「雖然特朗普的耳朵和臉上有血漬，襯衫、頭髮也都亂了，但他還是從一群安保人員中探出頭、伸出手，向現場支持者揮舞拳頭。」

查雯說道：「就現場來看，特朗普重新站起來的時候，觀眾席的尖叫聲也停止了，很多支持者也站起來了，現在隨即響起了一片歡呼之聲。相信特朗普的支持者，只要看到了現場這段錄像，都會感到很『熱血』。」

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

查雯認為，這次槍擊事件不僅極具戲劇性，而且是「領導力」的具象化表現。「日後，特朗普團隊肯定也會抓住這點不放，不斷演繹、昇華，槍擊事件將為特朗普的競選活動提供很豐富的素材。」

查雯指，如果事件沒有更暗黑的內幕，接下來特朗普的支持率可能會繼續攀升，拜登和他在民調中的差距很可能進一步擴大。