特朗普遇刺　鼓動內地網民狂、股民歡？

美國前總統特朗普（Donal Trump）在競選集會演說時遭襲擊，連續兩天成為內地網上的熱點，不僅主流媒體積極報道分析，網民和自媒體的段子也不少。



網民們討論的話題包括但不限於，從襲擊者使用的工具和特朗普的反應速度來看事件是否是自導自演、特朗普那張高舉拳頭的照片如何拍攝、以及特朗普已經通過了考驗，符合老話說的：「大難不死，必有後福」。

特朗普遇刺後，高舉拳頭，右臉披血，被特勤局特工包圍著，背景有美國國旗飄揚著，畫面已在社交媒體和電視上瘋傳。

有自媒體本月14日發文預測，中國A股的「特朗普概念股」川大智勝可能會漲。川大智勝這家軟件公司與特朗普本人毫無關係，但這一股票在2016年特朗普當選美國總統開始，每當特朗普有重大消息，都會隨之大升大跌。這是因為中國股民認為「川大智勝」這四個字，是「川普（特朗普）用智謀取得大勝」的意思。

這聽上去有些無厘頭的預測卻成真了。7月15日川大智勝開盤漲停。公司回應稱，原因沒法判定，公司經營正常。該公司上周曾發盈利預警，預計上半年將虧損高達2300萬元（人民幣，下同），較去年同期虧損的1169.51萬元進一步擴大。

讚賞特朗普？

特朗普被襲擊的影片從14日上午開始在內地網上迅速傳播，一些網民稱特朗普反應迅速，懷疑他自導自演。隨之不少專家分析，這一概率很低。

據《中新社》報道，新華社《世界軍事》原執行主編金昊說，180米到275米這個距離能夠確保打中耳朵而不傷及腦袋，在現實中是很難做到的；財經博主葉抱一說：「說苦肉計的，有見過打頭的嗎？」

從不吝嗇對美國批評的內地學者金燦榮也對《觀察者網》說，這宗事件「就是暗殺」，也影響了網民對這件事的判斷和輿論走向。微博話題「特朗普槍擊事件大概率不是自導自演」吸引1500多萬次的閱讀量。不少愛國博主說，特朗普遇襲沒有懼色，「的確堅強」，言語中不乏讚賞。

特朗普在賓夕法尼亞刺遇畫面逐格睇：

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許多人對美國槍支管理和安全問題進行嚴肅討論，批評美國政治極端化趨勢，但與特朗普相關的周邊獲得了更多注意力。攝影博主「寧思瀟瀟」分析特朗普那張臉部帶有血跡並高舉拳頭的照片是如何拍攝出來的文章，在微信平台上的閱讀量超過10萬次，吸引1000多條留言。微博上「特朗普人生照片是如何誕生的」話題，也有860萬次的閱讀量。

還有網民把特朗普的有驚無險與東方玄學掛鉤。自媒體「不相及研究所」發表題為「如果沒有風水，川普不可能走到今天這一步」的文章，稱特朗普在1995年就邀請華人風水師天山本研（Punch-Yin）為其酒店項目提供建議。文章不無調侃地說，特朗普善用風水的力量，成為「改變世界的風雲人物」。

自媒體抓住了特朗普這一流量密碼，內地賣家也抓住商機。據《南華早報》報道，襲擊發生後的數小時，已有商家在電商平台上架以這宗槍擊案為主題的T恤。一名25歲的淘寶賣家稱，在三個小時內，就接到來自中國和美國的2000多筆訂單。

熱搜常客川建國

這不是內地網民第一次以隔岸觀火的娛樂姿態消費特朗普的新聞。從2016年特朗普贏得美國總統選舉以來，內地網民就給他起過各種外號——川普、懂王、川建國、大統領……他最近一次在中國登上熱搜，是5月底被定罪的時候。美國媒體《美國之音》稱，內地網民看熱鬧，是希望看到美國社會因此出現動亂。

內地網民對特朗普的看法很複雜。一些人欣賞他的商業成功，一些人認為他沒有政客的虛偽，但也有許多人藉著談論他，來諷刺特朗普的成功折射出美國民主的荒唐，甚至失效——一個口無遮攔、被定罪的人，居然能競選美國總統？

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員推上車前，仍舉起手臂向在場支持者示意。（Reuters）

《紐約時報》2017年一篇報道分析，即便是覺得他政策不靠譜的中國人，也將他視為是令人耳目一新的反傳統者。文章引述南加州大學的政治學教授羅森（Stanley Rosen）說，中國人欣賞難以捉摸的、自信的性格，中國歷史上的此類人物包括現代中國之父毛澤東。

但除了鮮明性格和充滿戲劇性的經歷，特朗普能吸引內地民眾的關注，也和中美關係分不開。現任美國總統拜登（Joe Biden）在任的過去幾年，中美關係似乎已經低迷到了最低點。今年以來，中美高層交往變多，但在台海、西藏、俄烏戰爭、晶片封鎖、貿易關稅等等問題上的分歧和摩擦卻不少。

特朗普勝選機率增加，內地網民們熱切討論的背後似乎隱含著一種期待：如果換個人，就會有改變。但也有不少網民「潑冷水」：「誰贏都一樣，我們決定不了大選，也無法決定中美關係的走向。」

2019年，有專家認為，美國情報界對中美關係的看法，與特朗普視之為一場交易的思維有所不同。（路透社）

誰贏都一樣？

在特朗普擔任美國總統期間，中美爆發了激烈的貿易戰，美國2018年和2019年對價值數千億美元的中國商品徵收額外關稅。這一次，特朗普對華的強硬態度似乎有過之而無不及。

今年2月，特朗普在FOX新聞節目中說，如果他在今年11月再度當選總統，他將再次對中國徵收關稅，稅率可能超過60%。彭博經濟研究數據顯示，這將導致中國對美5750億美元的計劃出口額基本歸零。除了關稅，特朗普也談到屆時會有「積極的新限制措施」，包括阻止中國未來購買美國能源和電信等關鍵領域的基礎設施等。

2018年3月22日，時任美國總統特朗普宣布對華600億美元商品加稅，為中美貿易戰拉開帷幕。（Getty）

在南海和台灣問題上，特朗普政府也可能有更多動作。據BBC報道，共和黨安全問題的重要發聲者、有望在特朗普政府中擔任要職的科爾比（Elbridge Colby），主張將北京作為華盛頓海外安全政策的主要優先事項。

《彭博社》今年2月的一篇分析文章稱，特朗普與拜登這兩個人，一個挑起了貿易戰，一個擴大了貿易戰範圍，他們都表現出對中國的更強硬態度，因此無論誰贏得美國大選，中國都是輸家。

文章稱，特朗普在貿易問題上和美國盟友及對手多次出現爭端，而拜登則建立了廣泛聯盟，說服荷蘭和日本政府在半導體技術方面擠壓中國。因此，也有觀點認為，特朗普若上台，美國在歐洲的盟國關係可能鬆動，可以讓北京有機會修復和歐盟的關係。

中國專家分析，無論是特朗普和拜登當選，北京都將面臨一位總體戰略是「排除和遏制中國發展」的美國總統。現在離大選還有三個月，特朗普遇襲事件會如何左右選情，到底誰會勝出，又會給中美帶來什麼改變？這一切仍待觀察。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

