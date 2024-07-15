特朗普遇刺｜魔幻的A股！川大智勝漲停10%　諧音梗激發想像力

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遇刺後，特朗普支持率繼續飆升，因公司中文名諧音意指「特朗普獲勝」的A股川大智勝（002253.SZ）在15日（周一）漲停高開10%。



川大智勝目前公司股價報每股11.22元（人民幣，下同），市值為25.32億元。

川大智勝被內地股民稱之為「川普概念股」。內媒報道指，特朗普有時被內地網民稱為「川普」，特朗普取得大選勝利的機會率提升，無疑激發了A股股民旺盛的想像力。「諧音梗」的傳播，疊加漲停板制度的推波助瀾，導致公司化身「川普概念股」，股價直奔漲停。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

而此前在2016年特朗普當選第58屆美國總統之時，川大智勝也曾逼近漲停。

川大智勝投資者關係部門相關人士15日表示，股價漲停的原因沒法判定，公司經營正常。

川大智勝從事的主要業務包括民航、軍航空管指揮控制系統開發、軟件開發和服務、高速高精度三維攝像機的小規模試產等。據川大智勝披露的上半年業績預告顯示，公司預計上半年實現歸屬淨利潤虧損1700萬—2300萬元，比上年同期下降45.36%-96.66%。

特朗普在賓夕法尼亞刺遇畫面逐格睇：