中國體操接連失誤等於愧對民族？內輿｢唯金牌論｣依舊揮之不去

巴黎奧運會第三個比賽日，內地社交媒體又掀起熟悉的輿論風暴。



7月29日，奧運會競技體操男子團體決賽上，中國選手在前五輪過後，以3.267分的優勢，領先排名第二的日本隊。許多熬夜觀賽的內地體育迷幾乎認定，這塊奧運體操賽事中含金量最高的金牌十拿九穩。中國前奧運冠軍陳一冰甚至在最後一輪比賽結束前，發微博提前慶祝中國體操男隊重奪團體金牌。

蘇煒德在單槓嚴重失誤，從槓上跌落。（Getty Images）

誰都沒料到，逆轉發生了。最後一輪比賽中，替補出場的中國選手蘇煒德在單槓比賽中連續出現重大失誤，兩次從槓上跌落。最終，中國男團以0.532分的微差痛失好局，把幾乎到手的金牌讓給了老對手日本隊。賽後發布會上，蘇煒德難掩自責，哽咽向隊友們道歉。

內地民眾對巴黎奧運會的關注度並不高。奧運開幕後，網上出現過一些熱度較高的討論，比如圍繞東道主法國在開幕式上呈現的多元文化，中國選手在射擊、跳水等比賽中摘金等，而在體操男團與金牌失之交臂後，內地社交媒體上徹底炸了鍋。

意難平的網民紛紛把矛頭指向蘇煒德，沒等到天亮，針對蘇煒德的輿論風暴席捲而來，指責、嘲諷、謾罵不斷。網民指他實力不濟連累隊友，害中國隊痛失金牌；道歉態度不夠好，沒有誠意；甚至有人攻擊他身體瘦弱，手臂肌肉不像體操運動員等等。由於蘇煒德在這次比賽中替補賽前受傷的隊友參賽，有網民開始挖他的背景，質疑他是「關係戶」。

蘇煒德在單槓嚴重失誤，從槓上跌下來。（Getty Images）

當天比賽後，中國在金牌榜上以五枚金牌名列第三，日本則因收穫男子體操團體金牌，在金牌榜上以六枚金牌躍居第一，這讓好些內地網民難以接受。有網民上升到國家榮辱高度，指蘇煒德是「民族罪人」，不僅讓中國丟失了一塊本不應該丟的金牌，還讓日本在金牌榜上升到第一位。

網民一哄而上指責運動員的事過去也曾在中國發生過。2008年北京奧運會，頭頂雅典奧運110米欄冠軍光環的劉翔在北京主場因傷退賽，受到千夫所指；四年後在倫敦，劉翔在預賽中跨越第一個欄時就被絆倒，最後單腿跳到終點。劉翔從國民偶像，變成「劉跑跑」，有人罵他是「懦夫」，也有人指責他作秀、假賽，還有人責備他給國家蒙羞。

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原以為隨著內地觀眾的成熟、民族自信的上升，「唯金牌論」的思維已逐漸被擺脫，沒想到巴黎奧運會上，內地輿論場的第一波高潮還是回到了金牌問題上。

從1984年中國首次在奧運賽場上摘金以來，中國民間對奧運金牌一直有很強的執念，一到奧運會，大家眼裡只看得到金牌。

金牌數量一直也是中國代表團重點追求的目標，它不僅被視為評估國家競技體育整體水平的指標，也被視為綜合國力的體現，是國家榮譽，也是民族氣節。換句話說，奧運金牌的意義在中國遠遠超越體育本身。尤其是在中國崛起的年代，與美國、俄羅斯等傳統體育強國在金牌榜首上的爭奪，更被很多人看作中國趕超世界強國的標誌。

2008年北京奧運會，中國以舉國之力培養奪金運動員，憑著主場優勢，首次在金牌榜上超越美國躍居第一，這在當時讓很多中國民眾深感揚眉吐氣。後來在2012年的倫敦奧運會、2016年的里約奧運會，以及2021年的東京奧運會，雖然沒有在金牌榜上登頂，但中國都位居前三甲。

日本靠單槓後上，反勝中國贏得體操男團金牌。（Getty Images）

過去幾屆的奧運會，一些中國「95後」「00後」運動員在賽場上嶄露頭角，他們不僅展現出較高的競技水平，也在場內外透出率真、自信和張揚，像「洪荒少女」傅園慧、「比心」射手楊倩，都擺脫了體制內運動員制式的拘謹形象。這次巴黎奧運會，面對西方媒體圍繞興奮劑問題的發難，以及不公平的高密度賽前檢測，中國泳將張雨霏也成熟地面對，沒有抱怨藥檢次數太多，只是委屈表示，擔心外國選手戴著有色眼鏡看自己。

內地媒體對奧運會的報道，如今也不再侷限於賽事成績和運動員為國爭光的故事，而是把運動員的個性放大，讓大眾看到他們與普通人一樣的真性情。體操男團失利引爆輿論風暴後，《人民網》、《新華社》等官媒也接連發文，強調「渴望金牌，但絕不唯金牌論」，「體操男團痛失金牌，並非一人之責」，試圖引導輿論拋棄對金牌的盲目崇拜。

內地社會的「奧運觀」、運動員在場內外的面貌，都是社會環境變化的寫照，希望圍繞蘇煒德的輿論風暴儘快平息，尊重勝敗乃兵家常事的客觀規律，成熟和包容地對待失敗，才是一個社會真正的進步體現。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

