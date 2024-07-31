巴黎奧運乒乓混雙｜中朝韓頒獎拍珍貴合影　網民：真正的奧運精神

巴黎奧運周二（7月30日）舉行乒乓球混雙決賽中，中國王楚欽和孫穎莎以4：2戰勝朝鮮組合李正植和金琴英為國乒奪得本屆賽事首枚金牌，朝鮮獲銀牌。韓國隊混雙組合林鐘勳、申裕斌擊敗香港隊拿下銅牌。

在賽後的頒獎典禮上，中朝韓三國選手合影互動，在中韓兩國引發關注，有中國網民稱，看到三國能其樂融融「很暖心」，顯示了真正的奧林匹克精神；韓國網民亦表示，選手們都很可愛，「南北韓組合好神奇」、「是非常珍貴的場面」。



本次中國乒乓球混雙組合獲得巴黎奧運國乒的首枚金牌，彌補了東京奧運會時，中國隊在該項目丟金的遺憾。中國乒乓球前世界冠軍劉國梁為他們頒獎時，亦忍不住捧著王楚欽的臉，誇讚二人。

而闊別奧運賽場8年的朝鮮乒乓組合，在面對記者時總是一言不發，國際上亦鮮少有他們的信息資料。在混雙首輪，二人就以4:1擊敗日本對手，此後又打敗瑞典，有外界猜測，二人是否曾在中國訓練。不過男選手李正植在記者追問下透露，日常都是在本國朝鮮訓練；女選手金琴英僅表示，自己從中國隊身上學到很多，雖然略感遺憾沒有贏球，但希望下次面對對手時爭取勝利。

對於韓國隊來說雖僅獲銅牌，但二人亦助韓國隊獲得暌違12年的奧運乒乓球獎牌。值得注意的是，27歲的林鐘勛原定於奧運會結束後的8月19日入伍，按照韓國的免兵役制度，只有亞運會奪得金牌或奧運會獲得獎牌才能被豁免，林鐘勳在過去兩屆亞運會的最好成績是銀牌。本次獲得奧運獎牌，林鐘勛將豁免兵役。

賽後，中朝韓三國組合在頒獎典禮上握手擊掌，互相致意；自拍留念時，中國女乒運動員孫穎莎也在台上示意6位運動員站聚合影。當奧林匹克的體育精神超越國籍、放下歷史爭端，6位年輕球員的喜悅是相通的。這一和諧溫暖的畫面，引發中韓兩國網民、媒體熱議。

中朝韓三國選手合影留念。（cctv5 影片截圖）

有中國網民稱，能夠如此和諧拍照，是因三國運動員都達成了自己的目標，「中國奪冠、朝鮮避開韓國且輸的不難看，韓國隊員也不用服兵役，皆大歡喜。」還有網民感慨，「也許這張照片會被載入史冊，成為世界和平和解的重要破冰標誌」。內媒《澎湃新聞》評論稱，這將成為本屆巴黎奧運會的「名場面」，也是奧運精神「更快、更高、更強、更團結」的生動表現。

韓國網民亦評論恭喜選手們獲獎，亦稱「南北韓和中國，真的是珍貴的場面」「什麼時候統一啊？」；還有韓國網民讓靦腆的朝鮮男選手李正植靠近一些合照，6個人和諧可愛的樣子，才是奧運會。

內地網民評論：



這一刻奧林匹克有了意義，團結和平友愛，太溫暖了



朝鮮隊是可敬的對手



難怪畫面如此和諧。中國：我們是冠軍！北韓：沒有輸給南韓！韓國：不用服兵役了！



東亞和平，這就是奧運的魅力！



活久見啊，南韓和北韓竟然同台領獎還貼手了，除了統一就只有奧運能做到了吧，貼手已經是最體面的禮節了。



這個照片拍張照片的意義真的很好，每個人都表情好好

