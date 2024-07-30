中國體操隊蘇煒德失誤　遭網民狠批「一年掉桿6次」　一張圖惹議

7月29日晚的巴黎奧運男子體操團體決賽，日本憑最後一項單槓逆轉形勢，反勝中國贏得金牌。



據此前報道，日本能夠在最後一項追上3分多的落後差距，是因為中國隊的蘇煒德在單槓嚴重失誤，兩次從槓上跌下來，加上3位日本選手在單槓都發揮水準，令中國隊由領先3.267分變成輸0.532分失金得銀。



在賽後記者會上，蘇煒德十分自責，向隊友道歉，他表示，「對不起我的隊友，大哥們，他們這個週期非常努力，也經歷了很多傷病，好不容易熬過來了，因為我今天的失誤沒有拿到金牌」，不過許多內地網民不收貨，質疑他「去年開始，近一年來國際賽事掉桿六次」，批評他訓練不足或是心理承受不足，更有網民拿出蘇煒德和中國體操隊隊張博恆的照片，稱兩人的肌肉量呈現鮮明對比，質疑蘇煒德訓練不足。

蘇煒德因為失誤十分自責，內地網民拿出蘇煒德和中國體操隊隊張博恆的照片，稱兩人的肌肉量呈現鮮明對比，質疑蘇煒德訓練不足。（南方日報）

內地網民拿出蘇煒德和中國體操隊隊張博恆的照片，稱兩人的肌肉量呈現鮮明對比，質疑蘇煒德訓練不足。（微博）

內地網民質疑蘇煒德有後台 稱他一年國際賽掉桿六次

面對外界對蘇煒德的質疑，內地體操界的名將李小鵬和楊威都通過社交媒體呼籲公眾給予支持，他們指出蘇煒德承受了巨大的壓力，希望大家能夠鼓勵他。李小鵬則坦言確實「單桿失誤挺大」，他認為中國體操隊落敗很可惜，「但是蘇煒德作為替補臨危受命，很不容易，希望多多鼓勵他。」

中國第二代體操王子李小雙則批評「別人不敢說的我來說！」，他稱中國體操隊的教練組才是最大問題，「應該要改變訓練模式了」。

據了解，蘇煒德在去年世錦賽男團在單槓同樣出現大失誤，只得11.166分，最後中國也是不敵日本得銀牌。

劉洋在吊環發揮出色。（Getty Images）

鄒敬園在雙槓為中國擴大優勢。（Getty Images）

蘇煒德在單槓嚴重失誤，從槓上跌下來。（Getty Images）

蘇煒德在單槓嚴重失誤，從槓上跌下來。（Getty Images）

蘇煒德在單槓嚴重失誤，從槓上跌下來。（Getty Images）

不過，有網民翻出以前比賽的影片，稱在2023年的世界錦標賽和亞洲錦標賽上，蘇煒德就曾在同一個項目中均出現兩次掉桿失誤，頻繁的關鍵時刻引發批評，有網民稱「不是訓練不夠就是心理承受能力不足」。

不少網民則心疼中國體操隊其他隊員4年的心血，28歲的肖若騰賽後落淚，更稱：「我哭可能是因為我覺得自己沒有發揮好，非常的遺憾。你們會說我最後一屆奧運會，我付出這麼多的努力，又是跟金牌失之交臂，但我覺得沒有什麼意思，生活總是這樣的。」

被問到能否坦然接受賽果，肖若騰說：「我接受不了，說不上來，我很混亂。」

肖若騰奪金夢碎，忍不住哭泣。（微博圖片）

據了解，肖若騰在2020東京奧運會競技體操男子全能賽獲得銀牌引發中國群眾不滿，質疑裁判不公，偏袒日本選手，當時更有不少內地網民湧入金牌選手—橋本大輝instagram替肖若騰抱不平。今年肖若騰再次與金牌失之交臂，許多網民都替他感到可惜。

中國在體操男團得銀牌。（Getty Images）

內地網民點睇：

忍不住吐槽有沒有內幕？憑啥他一直失誤一直上場。

團體競技比賽不是一個失誤了摸摸頭的溫馨場地，這對其他隊友來說很殘酷。

雖然我們這種人沒資格評判，但是我還是想問問教練組到底怎麼安排人的，這不僅是對不起他自己，更是對不起所有付出努力的隊友，隊友有多少個4年能等啊？



亦有網民替蘇煒德打氣：

不用道歉，只要自己盡全力了就好了。下次繼續加油。

加油，失敗是成功之母，肯定能夠成為更好的自己，造就更好的成績。

失誤了，誰都沒辦法，沒必要這麼苛責自己。

