巴黎奧運｜蘇煒德數次失誤　體操男團痛失金　新華社：非一人之責

巴黎奧運男子體操團體決賽，中國隊選手蘇煒德在單槓比賽中兩次從槓上跌落，令原本3.267分的領先優勢被日本隊反超，最終中國體操男團以落後0.532分失金得銀。比賽結束後，蘇煒德被罵上微博熱搜榜，更有網民直指，這已是他在一年內的大型比賽中第7次從槓上跌落。

事件經過發酵後，官媒新華社周二（30日）發表題為「痛失男團金牌，並非一人之責」的文章，直指蘇煒德的數次失誤，徹底砸碎了所有人的夢，但又稱「假如中國隊有足夠多的優秀全能選手，或許在確定參賽名單時，中國體操能有更大的選擇面。」



劉洋在吊環發揮出色。（Getty Images）

鄒敬園在雙槓為中國擴大優勢。（Getty Images）

文章稱，巴黎奧運會體操男團決賽最後一輪單槓賽前，多數人都認為中國隊勝券在握。時隔12年，繼倫敦奧運會後，人們終於又看到了那道耀眼的曙光。依稀光芒裏，中國男團驕傲吶喊，盡情享受重奪體操男團奧運冠軍的幸福與榮耀。然而，蘇煒德的數次失誤，徹底砸碎了所有人的夢。

文章指出，「肖若騰哭了。滿身傷病的肖若騰，在東京奧運會時已與金牌擦肩而過，這次又眼睜睜看着冠軍從指縫中溜走。鄒敬園和劉洋哭了。他們都已是單項奧運冠軍，但一路堅持跋涉而來，三年來不斷突破自我，主要也是為了這枚團體金牌。」

文章認為，時也，勢也。造成遺憾的原因，不止在蘇煒德一人。比如說，假如中國隊有足夠多的優秀全能選手，或許在確定參賽名單時，中國體操能有更大的選擇面。

巴黎奧運會中國體操男隊派出鄒敬園、張博恒、劉洋、肖若騰、孫煒，基本保留了東京奧運會獲得男子團體季軍的主力陣容。候補運動員為尤浩、蘭星宇、蘇煒德、侍聰。然而，巴黎奧運會男子賽台訓練時，老將孫煒腳部意外受傷，中國隊緊急啟用替補隊員。

蘇煒德在單槓嚴重失誤，從槓上跌落。（Getty Images）

蘇煒德在單槓嚴重失誤，從槓上跌下來。（Getty Images）

蘇煒德在單槓嚴重失誤，從槓上跌下來。（Getty Images）

文章表示，「這一幕，仿佛倫敦奧運會的重演。在候補名單裏，蘇煒德擅長的項目與孫煒相似，有自由操、跳馬、單杠等，正是中國體操隊男團比賽所需。只可惜，最終被選中的蘇煒德，沒能複製郭偉陽在倫敦奧運會上的『臨場救火』。」

文章又指，體操是鍛煉柔韌、協調、體能的基礎運動大項，但的確成才也慢，想要培養全能選手更慢。曾有教練透露，即便是頂級運動員，掌握一個新動作最少也要兩個月；在男子六個項目、女子四個項目裏，只有跳馬是一個動作，其他都是多個動作的編排組合。

文章稱，為擴大體操人口，中國體操人正在努力嘗試突破大眾與專業之間的壁壘。以早先提出的「快樂體操」為藍本，中國體操等級比賽2021年首次問世，面向全社會開放報名，符合條件者還可申請授予相關等級的運動員稱號。

文章最後提出質疑，團體金牌之重，在於它不僅代表場上選手的競賽能力，更能體現一個國家（地區）的綜合競技實力。體操何時能全面重返校園？怎樣能讓更多孩子在體育競技的道路上繼續走下去？基層優秀教練該如何培養？如何在國際體操聯合會里更好地維護中國話語權？「還有太多的問題，在等待答案。」