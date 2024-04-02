官僚主義是中國經濟復蘇最大的敵人

江蘇南通最近一則「禁止製造、銷售封建迷信殯葬用品」的通告驚煞輿論，通告要求「全市範圍內禁止任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信產品殯葬用品」，違反通告的，會由市場管理部門沒收，並處製造銷售單位1到3倍罰款，構成違反治安規定的，由公安單位給與治安處罰，構成犯罪的將追究刑事責任。

因為時至清明之前，正是人們掃墓祭奠去世先人的時候，加上慎終追遠、上墳燒香在中國是一個悠久的文化傳統，該通告一經發布立刻招致強烈質疑，一些中央級官媒如央視等，也對南通這種無視中國傳統文化、侵犯民眾感情的做法表示強烈批評。

其實，除了文化與人倫感情層面引發的普遍反彈，這則通告在一定程度上還解釋了導致中國經濟復蘇困難的其中一個重要原因——這些年讓人頭疼不已的官僚主義。

說到中國經濟復蘇面臨的最大困難，多人可能會說是美國，是美國對中國的封鎖打壓，還有人可能會說是中央政府的產業結構調整與這些年趨向嚴厲的金融政策，都錯了！外部因素至多給中國經濟發展造成一些阻力，增大中國經濟發展與復蘇困難，根本算不上敵人。中國人從來不怕外部壓力，任何來自外部的壓力，以中國人的勤奮、韌性與聰明才智，都能最終克服。結構性的產業調整與金融政策雖在一段時期、一定程度上會對經濟增長產生壓力，影響到經濟信心，但從長期看，卻會為經濟發展注入新的增長動力，從整體上提升中國經濟的競爭力。

中國經濟——或者更寬泛地說中國人，最怕什麼？最怕的就是法治缺失和官僚主義，法治缺失本身也是官僚主義的表現和結果。

以南通這則通告為例，想想吧，如果一個地方管事的官員毫無法治意識，幹什麼全憑個人好惡，腦袋一拍，言出即法，不服就罰款抓人，追究刑事責任，誰還敢在這裏投資？

清明節大批市民到靈灰安置所祭祖。（梁鵬威攝）

就算傳統文化與人倫情感層面的東西不談，僅在經濟與法治層面，如果一個老闆傾盡所有，還貸了一部分款，剛辦了一個生產喪葬文化產品的小廠，這一棍子下來，立馬就不讓幹了，這位老闆怎麼辦？

一個非常現實的問題是，祭祀用品都是小廠小販的營生，這些小廠小販就是靠做個小生意養家餬口，如此這樣不分青紅皂白一棍子下去，把這個產業給打沒了，這些人的生計怎麼辦？一家人誰來養活？

大企業也是同樣道理，大企業的錢也不是大風颳來的，也禁不住折騰。大企業看準一個產業一個項目，幾億、幾十億甚至上百億砸進去，沒幾天，一個規定出台把這個產業或項目給廢了，企業老闆哭訴無門，從法律上找了半天，一條符合法律的規定也沒有，這個企業老闆能不跳樓？

而且，今天能以這樣的理由搞這個行業，明天就可以找其它理由搞另一個行業。這樣一個行業又一個行業，一個企業又一個企業，把這些企業都搞關停了，得有多少員工失業？多少家庭揭不開鍋？稅收與經濟增長能不受影響？

所以，什麼是中國經濟最大的敵人？不是美國，不是那些封鎖、制裁中國的國家，那些都是疥癬之疾，難不倒嚇不住也打不垮中國人。也不是港台及一些西方媒體與經濟界說的是因為中央政府調整經濟結構用力過猛。

中國經濟最怕的是社會治理毫無法治意識，不考慮經濟民生，不尊重市場規律，自己折騰自己，把自己人往死裏折騰，用中國共產黨的政治語言說就是「脱離群眾」、「不實事求是」。這些讓中央也極為頭疼的官僚主義，才是中國經濟最大的敵人！